Tradiční slavnost se do města vrací po dvou letech. „Omezení kvůli epidemii covidu tvrdě zasáhla i kulturní a společenský život i u nás,“ potvrdil starosta Krásna Josef Havel. „První Staročeské Máje v Krásně proběhly v roce 1980, takže čtyřicáté výročí oslavíme o dva roky později. Za ty roky je to však tak silně zakořeněná tradice, že jakmile to bylo možné, pustili jsme se do přípravy slavnosti," dodal Havel.