Tyto aprobace na středních i základních školách chybějí nejvíc. Ve srovnání se situací před deseti lety sice kvalifikovanost učitelů vzrostla, v posledních dvou letech ale jejich počty opět klesají. Na vině je určitě ne příliš velký zájem mladých učitelů nastoupit po studiu do školství. A když už, tak ne v Karlovarském kraji. Poměrně vysoké je také procento kantorů, kterým se blíží důchodový věk. A podle řady ředitelů škol bude ještě hůř.

Oslovení ředitelé středních škol v tomto školním roce mají většinou výuku zajištěnu plně kvalifikovanými a aprobovanými učiteli. Sami si ale uvědomují, že to tak nebude pořád. „Největší problém v současné chvíli je fyzika, následuje chemie a matematika,“ potvrdil Bohuslav Peroutka, ředitel Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary.

Možná daleko větší problém je s aprobovaností učitelů na základních školách. „Komplexně je nedostatek učitelů přírodovědných předmětů. Kromě matematiky, fyziky chybí i chemikáři či zeměpisáři. Ale velký problém jsme měli i se sháněním češtináře,“ uvedla Eva Grosmanová, ředitelka Základní školy Loket. Jak poznamenala, na inzeráty se jí ve velké míře hlásili učitelé například z jižních Čech nebo Moravy. Zatímco tam už nedosáhli na plný úvazek, v našem kraji je po nich sháňka.

Proč je ale v kraji nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných učitelů? Nelákají je ani stále se zvyšující platy, jejichž reálná výše je ale často dost odlišná od uváděného průměru. „Všichni mají představu, že se za kantory v půl druhé zavřou dveře, mají dva měsíce prázdnin a že je to vlastně úžasné povolání. Jenomže každý učitel ví, že odchodem ze školy práce nekončí, je plno dalších povinností a přibývá jich,“ říká Jaroslav Kočvara, ředitel Gymnázia Cheb.

I na pedagogických fakultách je v posledních ročnících v chybějících aprobacích málo studentů. Pokud dostudují, stává se často, že do školství ani nenastoupí. A když nastoupí, zůstávají většinou ve větších městech, kde studovali.

Všichni ředitelé se shodli i na tom, že učitelskému povolání chybí potřebná prestiž, děti, zejména na základních školách, nejsou dostatečně motivované k učení. Kantorské povolání je náročné a učitelé někdy odcházejí i proto, že jsou unavení, vyhořeli. A v neposlední řadě za nedostatkem kvalifikovaných učitelů je i to, že učitelské sbory postupně stárnou. „Nejvíce pedagogů máme ve věkovém rozmezí 50 - 59 let, čili reálně hrozí, že za pár let odejdou tito pedagogové do důchodu a skutečně pak hrozí, že na jejich pracovní pozice velmi těžko budeme vybírat mladé, začínající učitele,“ je si vědoma i ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov Ilona Medunová.