„30. prosince zhotovitel vysunul první betonový segment lávky na opěru číslo devět. To se zdařilo v podstatě během jednoho dne a teď se připravuje výroba druhého segmentu, který by se měl vysouvat na konci ledna,“ říká místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.

Pokračovat se bude podobně jako u prvního segmentu. „Bude to vypadat jako takové vagónky, které jsou za sebou. Nově vyrobený segment bude před sebou tlačit dosavadní vyrobené segmenty, které již budou vysunuté. Takový bude postup až k Riegerově ulici, “vysvětluje.

Stavba zatím pokračuje podle plánu, záležet ale bude hodně na povětrnostních podmínkách. „Konec stavby máme zasmluvněný na 30. září 2022. Zhotovitel intenzivně pracuje na tom, aby termín termín dodržel. Do určité míry ale záleží i na počasí. Čím víc mrzne, tím déle trvá výroba samotného segmentu. Mírnější zima by zhotoviteli ulehčila jejich výrobu, která by byla rychlejší,“ dodává Hrubý.

