"Lázeňský dům se neprodal. Zájemci byli, ale žádný z nich nesložil v dané lhůtě dražební jistinu," uvedla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. "Dům půjde do dražby v blízké době znovu, pravděpodobně v červnu," dodala mluvčí.

Ministerstvo vnitra, které lázeňský dům Mercur u kolonády provozovalo, se rozhodlo v roce 2019 provoz ukončit z důvodu vysoké finanční náročnosti investic do nemovitosti i do vybavení objektu. V objektu navíc není kuchyň a jídelna. Lázeňský dům Mercur totiž neměl vlastní stravovací provoz. Klienti docházeli za jídlem do dva kilometry vzdáleného zařízení.

Podle slov ministerstva a na základě kalkulace z roku 2017 by rekonstrukce vyšla na zhruba tři sta milionů korun.

Kromě vysokých nákladů stálo za opuštěním Mercuru také snižování zaměstnanců ministerstva. Od roku 2020 je tak lázeňský dům nepoužívaný a Mariánskolázeňští se bojí, že tomu tak bude dál. „Bohužel si nemyslím, že by někdo koupil objekt za téměř sedmdesát milionů a poté do něj investoval čtvrt miliardy,“ řekla Adéla Gábová z Mariánských Lázní. „Obávám se, že se žádný takový odvážlivec nenajde a dům bude chátrat jako jiné objekty. V centru města by to byla opravdu škoda.“ Výsledek první dražby tak potvrdil její slova.

Zařízení poskytovalo lázeňské služby policistům a hasičům a uzavření se odborářům vůbec nelíbilo.

Lázeňský dům Mercur je v centru města, kousek od kolonády. Jeho kapacita je jednadevadesát lůžek.