Jsme nedaleko Mariánských Lázní na úpatí Podhorního vrchu. Právě zde se projevují dozvuky dávné vulkanické činnosti. Jde o přírodní památku Sirňák.

VIDEOVÝLET S DENÍKEM

Zdroj: Youtube

V údolní nivě říčky Teplé dochází k výronům plynů, které vznikají hluboko pod povrchem. Ještě před několika desítkami milionů let zde byl totiž vulkán, Podhora je jeho pozůstatkem. Plyny stoupají k povrchu a než se rozpustí v ovzduší musí doslova probublat vodou, která sem napršela nebo prosákla z okolí. Vypadá to, jako by se voda vařila. Bahenním kráterům se říká mofety a podobné najdete v nedalekém Smraďochu nebo v národní přírodní rezervaci Soos.

Když udeří mrazy a mofety pokryje led, plyny začnou z vody modelovat prazvláštní tvary. Podzemní oxid uhličitý a sirovodík cestou k povrchu zchladne, ale ne natolik, aby se nedokázal prodrat skrz zamrzající hladinu. Odehrává se zde bublající divadlo a led pokryjí rostoucí zmrzlé syčící sopouchy.