Mariánské Lázně – Třikrát do týdne vyráží parta nadšenců z Mariánských Lázní do ledové vody, aby utužovali své zdraví.

V klubu Iceman se jich sdružuje kolem deseti a dva otužilí vytrvalci Martin Kodýtek a Miroslav Zach se v úterý koupali v Pstružím jezírku v zasněžené krajině nad Mariánskými Lázněmi nedaleko Krakonoše. „Teď právě jsme tu nějakých pět minut,“ okomentoval po hlavu ponořený Martin Kodýtek. „Vydržíme tak deset, někdy i jedenáct, ale to už je hodně,“ usmíval se a dodal, že pak trvá dlouho, než rozmrznou.



„Je to hodně o hlavě a rozhodnutí. Bylo tomu tak i u mne. Trpěl jsem na chřipky a nachlazení a přecházel nemoci a ony se vracely. Někdo mi poradil, ať se otužuju a tak před dvěma lety jsem se rozhodl, přišel jsem sem a skočil do toho rovnýma nohama,“ přiblížil svůj příběh otužilec s tím, že nejprve vydržel deset vteřin a pak postupně přidával. „Ponořit se do studené vody je podobné jako skočit s padákem z letadla. Jde o první krok,“ dodal také koupající se Miroslav Zach.



V úterý voda na Pstružím jezírku jen lehce zamrzala, ale v okolí bylo patnáct centimetrů sněhu a chumelilo.