V souvislosti s natáčením poskytla zpěvačka rozhovor o svém novém albu ŘEKA, o hlavní myšlence videoklipu, který natočí režisér Viktor Tauš, o plánech do budoucna a o tom, jak umělci prožívají těžkou dobu pandemie.

Proč jste se rozhodla natočit nové video v budově Miramonte?

Tuto lokaci pro natáčení nalezl režisér videoklipu Viktor Tauš. Znám tuto budovu jen z fotografií. Režisér Viktor Tauš je velice schopný a nadaný autor a režisér, který se rád pohybuje a tvoří na hraně a zdá se, že hraniční situace jsou pro něj neustálá výzva. Jen tak subjektivně odhaduji. Pro mě natáčení s Viktorem bude první zkušenost, ale mám v něj velkou důvěru díky jeho práci, historii a způsobu uvažování. Viktora mi doporučil právě hudební producent mého alba Řeka

Jaký je název písně, k níž budete natáčet videoklip,a o čem je?

Skladba, kterou budeme v budově Miramonte natáčet se jmenuje Vlákna a metaforicky pojednává o zátěžích minulosti regresním způsobem a skrze vlákna v hlubinách řeky či řečiště krve vás vrací do minulosti k záblesku nějaké silné traumatizující události, která může podvědomě ovlivňovat vaši současnost. Je to jedna z temnějších a nejtvrdších skladeb alba. Na vizuální ztvárnění Vláken jsem zvědavě natěšená, natáčení bude fyzicky celkem náročné.

Kdy bude video natočeno a kdy se uskuteční prezentace?

Videoklip budeme natáčet v nejbližších dnech, flexibilně dle situace. Nicméně, klip by měl být prezentován již koncem listopadu. Záleží na pandemické situaci.

Účastníte se projektu Monument/um?. Proč jste se pro to rozhodla? A je budova Miramonte také součástí projektu?

Miramonte není součástí projektu Monument/um, i když stojí za bližší prozkoumání a jsem zvědavá na příběh této budovy. Nicméně, Monument/um je projekt, který sdílíme společně s VJ Aeldrynem jakožto umělecký tandem, který tvoří na míru vybraným památkám audiovizuální performance ve spojení s jejich prostorem. Dále se Soňou Paleta, která je ředitelkou a hybnou silou projektu a Tomášem Paletou, který je můj manažer a má zásadní starost s realizací projektu. Tento projekt má za účel přivést pozornost k méně známým ohroženým památkám s potenciálem nalézt pro tyto místa nový účel, který by dokázal znovu propojovat místní komunity.

Máme za sebou první ročník, kdy se nám podařilo pomoci čtyřem památkám v bývalých Sudetech, vybrat pro ně na vstupném čtvrt milionu korun a konkrétní památky trochu zmedializovat. V současnosti hledáme další potřebné památky pro další ročník, který by měl proběhnout příští léto. Monument/um pro mne bylo tematicky velkou inspirací pro album Řeka, které tento týden vychází.

Navštívila jste před natáčením Mariánské Lázně? Máte ráda toto město?

Mariánské Lázně jsou sympatické místo, ale znám je velice málo. Několik koncertů jsem ale v Mariánkách za ty tři dekády své hudební existence odehrála. Velice ráda bych se sem podívala třeba v rámci Marienbad Film Festival. Snad to bude možné.

Jak se kreativní lidé vyrovnávají s touto pandemií? Jak to děláte vy osobně?

Není to jednoduché. Během první vlny jsme měla spousty prostoru pracovat na albu a též jsem se musela věnovat víc rodině a jejímu fungování neb máme ve střídavé péči menší děťátka. Na jednu stranu to bylo prospěšné, ale hudba je nedílná součást mé osobnosti a nemohu-li se realizovat, ztrácím smysl života. Nicméně, práce na albu mě naplňovala velice i přesto, že mi neustále narůstají dluhy. Náklady na natočení deskya podruhé zrušená koncertní vystoupení mi dávají celkem zabrat. Ale zvládnu to, alespoň věřím… Nejsem na to naštěstí sama. Mám se o koho opřít. (red)