Zámecká paní Marie Frolíková jezdila v dětství s rodiči deset let do Švýcarska, kde za byt a stravu opravovali zámek. „Pro manželku je asi přirozené opravovat zámky,“ řekl s úsměvem Frolík, jehož otec zase kdysi pořídil budovu, která za Rakouska-Uherska a pak i za První republiky sloužila jako chudobinec. „Tímto způsobem jsem zase strávil dětství já, jezdili jsme s tátou opravovat chudobinec. Zopakoval jsem před pár lety tedy rodovou chybu, akorát se liší velikostí - chudobinec má velikost rodinného domku, tady na zámku je to trochu větší,“ řekl.

Frolíkovi se nejdříve poohlíželi po nějaké zemědělské usedlosti nebo zámku ve Středočeském kraji, v okolí Prahy. Během dvou let viděli takových objektů spoustu, ale buď jim nepadly do oka nebo pro ně byly cenově nedostupné. Do Kanic přijeli o Velikonocích v roce 2014. Zámek se jim líbil hned na první pohled.

Ze začátku to ale Frolíkovi neměli vůbec jednoduché. Když koupili první půlku zámku, vlastnili ho s člověkem v exekuci. Bylo jasné, že spoluvlastník nedá do záchrany stavby ani korunu. Naštěstí se podařilo během několika měsíců koupit i druhou polovinu. Celková cena zámku byla 400 tisíc korun.

Zámek převzali ve stavu zkázy, vyrabovaný a se střechou protékající asi na třiceti místech. Nejdříve museli zastavit destrukci stavby a pak začali budovat.

Malé velké zázraky

Zámeckým pánům se podařilo získat zvon z kaple od člověka, který ho ze zámku v minulosti odnesl. Zajímavý je i příběh brány. Ta byla odvezena v roce 1994 a zpátky zakoupena v roce 2017.

„V 90. letech měli totiž zámek takoví podnikatelé raného kapitalismu. Dostali se do dluhů, odvezli plot, branku a brány na opravy ke kováři, jenže mu nebyli schopni zaplatit, a ten kovář to, asi i po dohodě s majitelem, odprodal,“ popsal Frolík. Vše pak koupil nějaký pán na svůj statek, ale měl starosti v rodině, proto mu nakonec brána zůstala ležet ve stodole. Frolíkovi pána s pomocí bývalého majitele zámku vypátrali, podařilo se jim dohodnout cenu a vše odkoupit zpátky. „Kdybychom dělali repliku brány, asi by nás vyšla dráž a hlavně by to nebyl originál. Tak to bereme jako takový malý zázrak,“ svěřil se zámecký pán.

Na zámku zatím majitelé bydlí pouze v létě. V současné době pracují na obnově podlah, chystají také knihovnu. „Naše předběžná představa je, že tu budeme mít knížky tří kategorií. Některé knihy si čtenář bude moci nechat výměnou za jiné, další kategorií knížek budou ty, které si půjčí domů a po čase je vrátí, a některé svazky budou jen ke studijním účelům a nebudou opouštět zámecké prostory. Bude tu ubytovací kapacita, lidé budou moci studovat na místě,“ objasnil Frolík.

Nejpodstatnější z letošní sezony je nález pravěkého osídlení pod zámkem, o němž se předtím nevědělo. "Lze jej zařadit nejspíš do mladé doby bronzové. Je odkryto na více místech a vypadá to, že se nejedná o nějaký ojedinělý objekt. Pod zámkem tedy zřejmě bylo pravěké sídliště," vysvětlil archeolog Tomáš Mařík.

Další novinkou je fakt, že zámek má purkrabí - Danu Pohankovou, která se stará zejména o provozní věci a pořádání akcí. Proto bude mít na starosti i křesťanský příměstský tábor, který se chystá od 8. do 12. srpna 2022. „Může být lákavé strávit čas na zámku, chtěli bychom jít i na jednu noc přespat do přírody pod širák, jinak máme v plánu rozdělávání ohně a tak dále,“ uvedla purkrabí. Tábor je určen všem dětem školního věku. Cena je 1600 korun. O bližší informace nebo přihlášky napište na zamek.depold@seznam.cz.

Další připravovanou akcí na kanickém zámku je tradiční ochutnávka vín. „Loni jsme měli vína izraelská, letos nás čekají arménská. Jezdí sem za námi i lidé z větší dálky. Je to taková příležitost se poradovat a pobýt spolu,“ sdělil Frolík. Zahájení čestnou salvou vystřelením z historických zbraní 35. pluku se uskuteční 20. srpna 2022 v 18 hodin a 18 minut.

Česko-německé dny i knihovna

Dlouho připravovanou akcí budou zářijové Česko-německé dny, jejichž uskutečnění v minulých letech překazila covidová pandemie. Návštěvníci zažijí přednášky, výstavu Zmizelé Sudety a oživené pohraničí, promítání filmu Krajina ve stínu i slavnostní otevření zmíněné knihovny.

„Musíme to ověřit, ale myslíme si, že to bude největší knihovna na téma česko-německých vztahů. Pavel Neústupný z Berlína, který se tématem zabýval celá desetiletí, nám odkázal českoněmeckou sbírku,“ zakončil výčet novinek zámecký pán.