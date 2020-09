„Chystali jsme se do Karlových Varů alespoň na týden. Ale když vidíme, jak čísla rychle rostou, raději jsme to vzdali,“ uvedla Eva Komárková z Tachova. „Přitom jsme se na lázeňský pobyt těšili. Samozřejmě že koronavirem se můžeme nakazit kdekoliv, ale nakaženýchv Karlovarském kraji je velmi hodně. Sledujeme údaje každý den na webových stránkách hygieny,“ poznamenala.

Zrušit lázeňský pobyt se rozhodli i lidé, kteří mířili do jiných lázeňských měst mimo Karlovarský kraj.

„S manželem jsme si chtěli užít krásnou dovolenou v Třeboni v jižních Čechách, ale potom, co začalo nakažených přibývat, jsme tam neodjeli. Chtěli jsme si lázeňský pobyt užít místo plánované dovolené v Chorvatsku, ale představa, že se tam budu celý týden bát o zdraví, mě zlomila. Zůstali jsme tak doma. Naši známí z Domažlic zase chtěli jet do Františkových Lázní, ale z obav to taky zrušili,“ řekla Marie Růžičková z Chebu. Menší počet hostů potvrzuje například i starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Úbytek lázeňských klientů ve Františkových Lázních zřejmě zavinila i klamavá negativní kampaň proti městu. Právě před dvěma týdny se objevila na sociálních sítích zpráva, že ve Františkových Lázních je v jednu chvíli 200 nakažených koronavirem. Čísla se lázní opravdu týkala, ale byl to pouze součet za několik předešlých týdnů, ne aktuální stav.

„Určitý úbytek klientů jsme zaznamenali, ale teď je velmi brzy na nějaká konkrétní čísla. Navíc není jisté, zda to souvisí s negativní kampaní, nebo jsou na vině všeobecná plošná opatření zavedená Ministerstvem zdravotnictví. Určitě ale nervózně pohlížíme na možná opatření s Německem, která by zřejmě pro naše město byla fatální,“ sdělil starosta.

„Po komunikaci s krajskou hygienickou stanicí jsme nastavili veškerá hygienická opatření, která jsou hodnocena jako dostatečná. Mrzí mě, že nikdo nenapíše, že se jedná o trasování již za víc jak měsíc. Pokud by se tímto způsobem vytrasovalo kterékoliv turistické město v České republice, byla by čísla podobná,“ vyjádřil se tehdy k počtu nakažených starosta Jan Kuchař.