Jedná se o železniční spojení, na nichž je řízení provozu v režimu D3. Jen v Karlovarském kraji je takových tratí hned sedm. Ministerstvo dopravy připravuje změny, které mají bezpečnost na tratích zvýšit.

„Od doby, co se stala nehoda u Perninku a pak i další nehody v republice, nevěřím už vlaku tolik, jako tomu bylo dříve,“ sdělila Růžena Horáková z Karlových Varů. „Nenapadlo by mě, že v 21. století je možné, aby provoz na kolejích byl závislý pouze na lidech a nebyl kontrolován žádnou elektronikou. Mám vyloženě strach vlakem jezdit. A to jsem mnohokrát do Perninku i jela,“ popsala cestující.

Podle železničářů není k panice důvod. Zmíněný režim D3 funguje na těchto tratích desítky let. A jedná se o bezpečný systém, pokud strojvůdce dodrží všechny předpisy, které má. I přesto Ministerstvo dopravy připravuje změnu.

„Správa železnic připravila sérii opatření pro snížení možného pochybení lidského faktoru. Bude mimořádná změna jízdního řádu 2019/2020, a to k 15. srpnu 2020, která zavede ohlašovací povinnost ve všech dopravnách na všech tratích provozovaných podle předpisu D3, kde je provozovatelem dráhy Správa železnic,“ sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Kromě toho chce stát na lokálních tratích investovat do dalších návěstidel. „Ministerstvo dopravy zadalo Správě železnic úkol vyvinout pro vedlejší tratě systém, který bude jednodušší a levnější než ETCS (Evropský zabezpečovací systém), ale zároveň musí tento systém být s palubními jednotkami ETCS kompatibilní. První návrhy řešení nyní posuzujeme,“ poznamenal mluvčí.

„Doufám, že železničáři řešení, jak více zajistit bezpečí lidí cestujících vlakem, vyvinou co nejdříve. Teď aby se člověk bál do vlaku vlézt,“ dodala Jiřina Hrdinová z Chebu.