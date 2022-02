"Město byl předložen vzorník barev a vybrala se nynější okrová barva, která líbila. Určovali jsme ji pohledem do území. Tato lokalita bude komplet ozeleněná a například červená by se do ní nehodila. Myslíme si, že okrová bude dobře ladit nejen se zelení, ale i s dřevěnou pochozí lávkou hnědé barvy i s šedými ocelovými lany. Řekla bych, že i v zimě je na okrovou lávku veselejší pohled. Zároveň chápu, že jde o subjektivní pocit každého jedince," říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková. její názor potvrdzují i samotní Sokolováci. někomu se barva líbí, jinému ne.

Ta zároveň vysvětlila i to, proč je lávka takových rozměrů jakých je. Mnoho lidí na argumentovalo většinou tím, že přes ní půjdou jen vyvenčit psa a stačila menší. "Nebudou tudy chodit pouze lidé s pejskem. Lávka je spojnicí do lokality Jižní lom, kde se plánuje do budoucna s rodinnými domky či s pozemky snížené výroby. Frekvence lidí zde bude daleko větší než jen pejskaři," dodala Klepáčková.

Lidé se v minulosti nelibě vyjadřovali i k růžové barvě Hornického domu, ve kterém sídlí Městský dům kultury. Ten stojí na náměstí Budovatelů. Barvu dostal objekt při rekonstrukci v roce 2006 na doporučení památkářů. Někteří z pamětníků říkají, že není zcela přesná. ta původní prý byla podle nich červenohnědá.

Historik a ředitel sokolovského muzea Michael Rund souhlasí. "Ano, původní barva Hornického domu byla trochu jiná. Nejblíže měla asi k červenohnědé barvě, která je na sousedním Úřadu práce. Po 16 letech od rekonstrukce fasády vlivem povětrnostních podmínek barva přeci jen trochu ztmavla, ale není to stále optimální vůči té původní, historické. Ta nynější, když byla v roce 2006 nová, byla hodně divoká," řekl Rund. V mezidobí byla fasáda Hornického domu obložena bílými mramorovými deskami v kombinaci se šedivou omítkou.