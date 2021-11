Zprvu to vypadalo, že 150 očkovacích dávek bude tak akorát. Lidí se totiž na místě shromáždilo hned při zahájení zhruba kolem stovky.

"Nakonec jich tolik nebylo. Řada lidí, kteří se nechali v Kraslicích naočkovat, přišla totiž s doprovodem," řekla koordinátorka očkovacího týmu Dagmar Uhlíková. Zhruba po hodině bylo v kulturním domě prázdno a chodili jedinci. Mezi prvními, kteří v pondělí přišli, byl i důchodce Michal Šuhaj. "Chci si zajít na pivko do oblíbené hospůdky a majitel mi řekl, že bez očkování mě tam nechce. Navíc je to jedna dávka, takže jsem přišel," řekl. Na jednu dávku a zpřísněná opatření slyšel i Roman Hudák z Kraslic. "Potřebuji to hlavně kvůli své práci," řekl.

Kolik přesně přišlo lidí nebylo hodinu po zahájení jisté. Zkolaboval totiž systém. Problémy s načítáním očkovacích certifikátů v rámci aplikace Tečka a také nefungující server, kde si lidé mohou po přihlášení certifikáty stáhnout a vytisknout. Mobilní očkovací tým tak musel navíc lidem vysvětlovat, proč jim nevytiskne certifikát na místě a kde si ho mohou později stáhnout nebo vytisknout.

Jelikož se od pondělí neuznávají PCR ani antigenní testy coby doklad bezinfekčnosti, přistoupila Národní agentura pro komunikační a informační technologie ke změně parametrů aplikace Tečka. Tou lidé prokazují fakt, že jsou očkovaní.

Aplikace však od hlásila problémy, lidem se nedařilo aktualizovat certifikáty. "Copak tady to vysvětlím, je to všeobecně známé z internetu či sociálních sítí, že to nefunguje. Ale v Německu, kde pracuji to asi těžko vysvětlím," řekl jeden z Krasličáků, který se v pondělí též naočkoval, ale nechtěl uvést své jméno.

Restaurace hlásily přes oběd takřka stejný počet hostů jako minulé pracovní dny. A například moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem, což bylo jedna z nabídek pondělního menu, byl vyprodaný. "Přes obědy přišel běžný počet hostů. Uvidíme kolik přijde pivařů přijde o víkendu," řekl číšník z kraslické restaurace Tomáš Konya.