Zároveň pomoc nabízejí studentky s pohlídáním dětí, jež nemohou chodit do školy a jejichž rodiče mají problémy s jejich hlídáním. Obce a další organizace zajišťují rozvoz jídla lidem v karanténě nebo osamělým seniorům.

Krizová situace s nedostatkem roušek je například v Hospicu Sv. Jiří v Chebu. „Karlovarský kraj bude předávat respirátory pouze zdravotníkům ze záchranky, z Karlovarské krajské nemocnice, praktickým lékařům a lidem v příspěvkových organizacích kraje poskytujících sociální služby,“ uvedla ředitelka Hospice Sv. Jiří Alena Votavová. „Na hospica další neziskové organizace poskytující sociální a zdravotní služby v kraji se prozatím nedostane. Pokud můžete, šijte bavlněné roušky a předávejte je do neziskových organizací,“ upřesnila.

Počínaje pondělím 16. března bude pro sokolovské seniory ve věku 70 let plus zajištěn odborem sociálních věcí běžný nákup základních potravin. Tato služba bude poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům. Její princip je jednoduchý. Pokud budou mít senioři o nákup zájem, mohou zavolat na telefonní číslo 354 228 102, a to od pondělí do čtvrtka v době mezi 8 až 14 hodinou a v pátek od 8 do 12 hodin. Nákup se objednává na následující den s tím, že senior nahlásí svou adresu a pověřený pracovník se pak u něj zastaví pro lístek s nákupem a hotové peníze (nikoliv platební kartu). Nakoupené potraviny, základní hygienické potřeby a léky vydávané bez receptu bude poté přivezeny zpět. Tašky nejsou zapotřebí, město pro tyto účely pořídí jednorázové papírové tašky. Tato služba je bezplatná a netýká se lidí v karanténě. Na stejném telefonním čísle (354 228 102) si mohou od pondělí 16. března senioři objednat rovněž obědy z restaurace Městského domu kultury. Také jejich bezplatný rozvoz zajistí v případě zájmu město. Cena oběda je 100 korun. Pokud jde o službu Senior taxi zajišťovanou městskou policií, ta zůstává v současnosti beze změny.

V Sokolově udělali dobrovolníci i rozvozovou službu s názvem Máma. Původně pomáhala s dovozem nákupu zejména matkám samoživitelkám. „Tato služba měla být původně jen pro ně, začali se nám ale ozývat i různě nemocní občané, například onkologicky nebo s jinak oslabenou imunitou. Proto jsem se rozhodl jim vyhovět,“ říká Josef Zickler, zakladatel a dobrovolník služby Máma. Objednávky na telefonním čísle 608987321 od neděle do čtvrtka, v čase od 11.00 do 13.00 hodin.

Město Kraslice zřídilo krizovou linku pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří se v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebo nařízených mimořádných opatření, event. karantény dostali do vážné situace při zajišťování jejich běžných potřeb (např. nákupy apod.) V případě potřeby mohou kontaktovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví v pracovní době městského úřadu na tel. čísle 724 377 585.

Lidé na Chebsku sbírají 100procentní bavlnu a věnují ji těm, kteří nabízejí zdarma ušití roušek. „Začala jsem přebírat staré povlečení,“ řekla Jana z Chebska. „Co bude v dobrém stavu, věnuji. Nové povlečení si koupíte. Zdraví ne. Nejde jen o hospic, i když tam jsou zapotřebí hodně, ale například i o obchody. Mnoho prodavaček je stále bez roušek,“ dodala. V Trstěnicích šijí rouškyv prostorách, které poskytl obecní úřad. „Přišla za mnou naše občanka, jestli bychom jí nemohli poskytnout prostory. Rádi jsme to udělali. Lidé nosí látky, tkalouny a hlásí se i další a další dobrovolníci,“ řekla starostka Helena Repíková.

Akci na pomoc s rouškami rozjelo i sdružení Ostrovsko včeraa dnes přes facebook. „Roušky šijí dobrovolníci podle návodu, pak se odvezou do ostrovské nemocnice, kde je vyperou a vydezinfikují a poté se rozvezou do nemocnic a do zdravotnických zařízení, kde se roušek stále nedostává,“ vysvětlil radní Bureš. Podle Vladislava Podrackého, mluvčího Karlovarské krajské nemocnice, tuto pomoc nemocnice vítá. „Musíme stále počítat s tím, že by mohlo být roušek nedostatek i přes státní sliby dalších dodávek, a proto je dobré se předzásobit,“ vysvětlil. Mariánské Lázně podobně jako další obce zavádí mimořádnou dovážkovou službu pro své občany. Bude se starat o seniory starší šedesáti let, osoby se sníženou imunitou, matky samoživitelky a osoby v karanténě. „Zajistíme nákup základních potravin a drogerie a donášku léků,“ uvedl starosta Martin Kalina. (bež, bur, roc, kali)