/FOTO, VIDEO/ Proti vysokým nedoplatkům za teplo v řádu desetitisíců korun se lidé v Lubech na Chebsku rozhodli bránit. Podepsali petici, kterou zároveň s reklamací proti podle nich nesprávnému vyúčtování odnesli ve čtvrtek na radnici v Lubech. Den předtím měli nájemníci setkání s vedením města i společnosti dodávající teplo.

Lidé z Lubů se setkali s dodavatelem tepla. Atmosféra v sále byla bouřlivá | Video: Roman Cichocki

Přišly stovky lidí a plný sál místního kulturního střediska byl plný. Po dvou a půl hodinách jednání se lidé rozhořčeně rozcházeli domů s tím, že se nic nevyřešilo.

Napjatá atmosféra byla ve velkém sále od samého počátku. Starosta Lubů Vladimír Vorm stanovil program, kterým se měli všichni přítomní řídit tak, aby mělo jednání smysl. Ale hned od počátku nespokojení nájemníci vykřikovali otázky směrem k dodavateli tepla. Starosta je několikrát požádal, aby dodrželi program s tím, že na jejich dotazy určitě dojde. Podařilo se mu to až v okamžiku, kdy pohrozil ukončením celého setkání.

Vyúčtování cen energií přehledně: Na co si dát pozor, jak řešit nedoplatky

Poté dostal slovo zástupce dodavatele tepla, jímž je Lubská Kalora, Jaromír Brož, a oznámil důvody zvýšení cen za dodávky tepla. Rok 2022 byl podle něho rokem extrémního a skokového nárůstu cen energií. "Trh se stal velice nestabilní a cenová situace byla turbulentní. Energetická krize, která zasáhla celou Evropu, se nevyhnula ani naší společnosti. Doposud výhodný a velice strategický nákup plynu, díky kterému bylo možné dodávat teplo za velice výhodné ceny, se v loňském roce nedal zabezpečit. Společnost Lubská Kalora byla nucena zemní plyn nakupovat v měsíčních intervalech, a tak ceny za dodávky zemního plynu v určitých měsících trhaly rekordy. Jako jednatel společnosti Lubská Kalora se nebojím nazvat situaci na trhu za extrémní a mimořádnou. Tento rok nebyl pouze rokem vysokých cen za dodávky zemního plynu, ale i strachem, zdali Lubská Kalora bude schopna zajistit dodávky tepla pro vaše domácnosti," řekl Brož.

Zanedbané psy kdosi vyhodil u Čichalova. Kvůli dlouhým chlupům se nemohli hýbat

Zároveň, stejně jako starosta tvrdil, že byli všichni informováni o růstu cen plynu v médiích, na úřední desce města či v místním zpravodaji. Reagovali na to prý jen někteří nájemníci, kteří si nechali zvýšit měsíční zálohy.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud nepřijalo opatření, aby byly vysoké ceny plynu pro malé teplárny kompenzovány. Vláda slibovala, že pomůže. Zejména prý tehdy, až bude cena za gigajoule 1000 korun a vyšší. Dodnes se nic nestalo, byly to jen sliby. Pro nás bylo prioritní zajistit lidem dodávky tepla a teplé vody tak, aby v bytech nemrzli," řekl Vorm.

Nejdřív zaplatit, pak žádat podporu

Lidé postupně ze sálu odcházeli s tím, že se vlastně nic nevyřešilo a budou muset zaplatit. "Nasvědčuje tomu i fakt, že si dnes pozvali zástupce chebského úřadu práce či sociální pracovnice. Nejsme spokojeni, slyšeli jsme dnes jen samé lži. Omílali dokola stále to samé a nic nového jsme se nedozvěděli. Oslovili jsme právničku. Myslíme si, že vyúčtování není v pořádku, což jsme ji také řekli. Ve čtvrtek podáváme reklamaci proti tomuto vyúčtování. Přes sto lidí se také podepsalo pod petici, kterou neseme na úřad spolu s reklamací," řekla Kateřina Krajčíková.

Jak uvedly státní úřednice na středečním podvečerním setkání s občany, pokud se na ně lidé obrátí, budou každý případ posuzovat individuálně. Zároveň ale občany upozornily na to, že vyúčtování za ně úřad platit nemůže. Nejdříve musejí žadatele splnit zákonné podmínky pro případnou výplatu podpory. Mezi ně patří i fakt, že předem nic nevyplácejí. Nejdříve musí žadatel uhradit co má, a teprve poté se mohou na úřadech bavit o tom, na co má nárok. Místní byli také upozorněni, že Karlovarský kraj vyhlásil program nazvaný Záchranná brzda, díky němuž může kraj pomoci darem.