Od pondělí už lidé nebudou smět nosit do obchodů, provozoven služeb, do vozidel hromadné dopravy, na jejích zastávkách, do zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb dvě na sebe položené chirurgické roušky. Nově musejí mít nos a ústa zakrytá jen respirátory nebo nanorouškami s vysokou úrovní filtrace. Tedy minimálně třídy FFP2. Povinné bude zakrytí úst a a nosu i na pracovištích. Výjimkou bude, když tam bude člověk sám nebo nebude moci respirátor vzhledem k typu práce nosit.

Karanténa a izolace

Kvůli nakažlivějším mutacím koronaviru vláda prodloužila dobu, kterou musejí strávit nakažení nebo podezřelí z nákazy doma bez kontaktu s jinými. Doba izolace (u nakažených koronavirem) či karantény (u zdravých lidí, kteří s nimi přišli do kontaktu) se prodloužila z deseti na čtrnáct dnů.

V případě pozitivity rodinných příslušníků, kdy není možné nakaženou osobu efektivně izolovat od zbytku rodiny, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dnů.

Cestování mezi okresy

Je zakázán pohyb mezi okresy. V rámci okresu ale lidé budou moci libovolně například nakupovat či jet k lékaři, a to bez potvrzení. Spadají sem i cesty za účelem péče osobu blízkou.

Výjimky

Cestování po okrese mezi jednotlivými obcemi nebo městy bez potvrzení nebo čestného prohlášení bude možné pouze tehdy, když lidé půjdou na nákup, do úřadu, k lékaři nebo budou pečovat o osobu blízkou. Naopak nebudou smět na návštěvu za příbuznými. Zkrátka by se povětšinou měli držet ve své obci a mimo ni cestovat pouze ze závažných důvodů.

Čím se prokázat

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli rokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář dostupný na internetu, který si budou moci vytisknout. Bude tam muset uvést místo, čas a cíl cesty. Pokud budou lidi mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí.

Sport a rekreace v přírodě

Lidé mohou sportovat chodit do přírody či venčit psy. Ale pouze v katastru obce, kde bydlí. To samozřejmě neznamená pouze na návsi, ale třeba i na polních cestách, polích či lesích, které do katastru patří. To vše je povolené od 5 do 21 hodin. V noci budou možné pouze cesty do a ze zaměstnání, cesty k lékaři či venčení psů do pěti set metrů od bydliště.