„Mašinu chceme udržet v provozu pro další generace. Je to zařízení, které svým způsobem připomíná to, co naši předci uměli a také to, co zapříčinilo celý rozvoj států. Je to zkrátka kus historie a naše kulturní dědictví,“ shrnul význam lokomotivy předseda spolku Robert Kučera.