Na Chebsku a Tachovsku není po sněhu ani památky, přesto se podařilo správcům zprovoznit sjezdovku v Mariánských Lázních. Příznivci sjezdového lyžování tak mohou využít Krakonošku a k dispozici pro nejmenší lyžaře je dětský park s lyžařským pásem.

Lyžaři mohou využít skiareál v Mariánských Lázních, jediný v širokém okolí | Foto: Deník/Antonín Hříbal

„Protože nám příroda opět nedala nic zadarmo a v posledních dnech nás citelně potrápila oblevou, pojedeme v omezeném provozu za zvýhodněné vánoční ceny,“ uvedli provozovatelé ski areálu s tím, že v provozu je kabinková lanová dráha Koliba - Krakonoš a sjezdová trať č. 1 - Krakonoška.

Kabinková lanová dráha funguje pro lyžaře i turisty vždy od 9 do 16 hodin. Ve stejném čase je k dispozici i bistro. Na sjezdovce je zhruba 30 cm technického sněhu a funguje i půjčovna a servis Yellow Point Mariánské Lázně.

Sjezdovky nabízí Krušné hory i Šumava

V provozu jsou sjezdovky na Klínovci. Všechny části areálu v provozu od 9 do 16 hodin a večerní lyžování na Dámské od 18 do 21 hodin. „Máme pro vás připraveny všechny části areálu. V provozu lanová dráha Prima Express (A) z Jáchymova, Dámská (D), CineStar Express (B), Suzuki (C), Štikovka (K) na Neklidu a vlek v MiniAreál (F). Přijďte si zalyžovat na téměř 20 km sjezdových tratí lehké a střední obtížnosti,“ uvádí správci areálu.

Sjezdové lyžování na Špičáku na Šumavě

Po třech větrných dnech se ve čtvrtek znovu rozjela lanovka na vrchol Špičáku. Lyžuje se na horních úsecích sjezdovky číslo jedna Turistická a číslo tři Slalomová a v dolních pasážích se z obou přejede na dvojku U Zalomeného. Spolu se Spodní Šancí, sjezdovkou k hlavnímu parkovišti a dětským hřištěm před chatou Blaženka tady mají lyžaři aktuálně k dispozici celkem cca 4 km sjezdovek.