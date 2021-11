Po písničce Stačí věřit je zde další vánoční hit od železnorudského zpěváka a čerstvého zlatého slavíka. Tentokrát nese název Vánoce jako dřív.

Zdroj: Youtube

"Představuji vám novou vánoční písničku, kterou jsem nazpíval s legendární zpěvačkou Hankou Zagorovou. Je to takový malý hudební pokus o záchranu letošních Vánoc, o kterých nám teď tvrdí, že by taky nemusely být. Doufám, že to o čem v té písni zpíváme bude platit a hlavně, že se vám bude líbit," uvedl k novince Ztracený.

Koncerty odkládají pořadatelé i kapely. Kvůli covidu a opatřením