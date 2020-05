„Město mého srdce!A krásných vzpomínek! V šesté třídě jsem byl s rodiči na dovolené v hotelu Polonia, měli jsme pokoj s balkonem v průčelí, běhal jsem s lahvemi pro Lesní pramen do parku pod můstek. Ve vedlejším knihkupectví jsem si koupil knížku Cesta do středu Země od Julesa Vernaa přečetl ji jedním dechem! Pak mi paní prodavačka nabídla jakési její pokračování, Cestu slepých ptáků od Ludvíka Součka. Skvělá mystifikace, které jsem zcela uvěřil,“ vzpomíná režisér.

Pamatuje si i na výletv sedmé třídě, kdy spali v jakési sokolovně, upravené na ubytovnu. „První sexuální kontakt, nezapomenutelný. Ten večer jsme viděli v kině italský film Romulus a Remus. Nadšení!“ směje se.

Město mu připomíná také konec studií na FAMU a natáčení filmu Hledání modrého tónu o Chopinovi a jeho lásce k Marii Wodzińské. „Setkali se právě v Mariánkách a na Kynžvartu, kde jsme s mariánskolázeňskými ochotníky můj v podstatě absolventský film natáčeli. Krásná práce! V roce 2005 byly filmové dotáčky na Kladské do opery Rusalka ve Státní opeře Praha. Toho roku ležel dlouho sníh a my v půlce dubna točili tančící víly mezi zbytky sněhu v lese pod silnicí. Díky vydatné pomoci sympatického ředitele hotelu Krakonoš pana Richtera nám někde půjčili vojenské maskovací plachty, kterými jsme závěje přikrývali. Chudáci baletky, boséa skoro ve sněhu, ale s profesionálním úsměvem jako za nejhezčí letní noci…,“ vypráví.

„Bydleli jsme v krásném hotelu Krakonoš a s jeho ředitelem i celou rodinou jsme zůstali velcí přátelé. Od té doby tam jezdím pořád. Vždycky si dám skvělou koprovou omáčku, třeba i třikrát za sebou, až se v kuchyni diví. S kolegy Markem Kališem a Evženem Gogelou jsme tam psali scénáře ke Kameňáku, chodili na masáže, do bazénu, do solné jeskyně, na procházky kolem hotelu. Úžasný je vedlejší park miniatur hradů a zámků, opravdu jak v pohádce! Takže moje rada – teď, kdy se nebude moct jezdit k moři ani za moře, nezoufejte! Udělejte si dovolenou v Mariánských Lázních jako já. Krásné město, krásné výlety do okolí, pohoda, klid. A hlavně bezvadní lidé, milí, usměvaví, vstřícní. Uvidíte, že mi dáte za pravdu. Hodně pohody a radosti, krásné léto, krásné všecko.“