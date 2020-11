Rozhodnutím Parlamentu České republiky mají obce od příštího roku právo nastavit si poplatky libovolně až do výše padesát korun za noc. „Přiznávám, že to byl původně i náš plán,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Poplatek je jedna z mála možností, jak města zaměřená na cestovní ruch mohou své příjmy navýšit. Druhou možností je navýšení různých místních poplatků pro obyvatele, ale touto cestou se ubírat nechceme.“

Finanční výbor tuto možnost doporučil, nicméně ne od příštího roku, ale až od ledna 2022. A to vzhledem k vývoji letošního roku v souvislosti s pandemií koronaviru. „Řada provozovatelů se potýká s poměrně velkými potížemi. V tuto chvíli se ocitli na mrtvém bodě. Jsme v útlumu a uvidím, jak to bude dál,“ uvedl starosta.

Zastupitelé by se zvýšením poplatku na padesát korun neměli problém, kdyby byla ta správná doba. Což kvůli pandemii podle nich není.

„Vzhledem k těmto okolnostem jsme se na zastupitelstvu usnesli, že ubytovací poplatek bude nastaven třicet korun na osobu a den,“ řekl Martin Kalina. „Je to takový kompromis. Do této doby byl jednadvacet korun. Jedná se o minimální nárůst, který při týdenním pobytu dává devětašedesát korun na týden. To je částka, která nerozhoduje při přemýšlení, kde budu trávit dovolenou,“ dodal.