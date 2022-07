Medici se učí pečovat o zvířecí modely nejen v průběhu operace, ale také při experimentální radiologii. Poté studenti celý experiment vyhodnocují. Workshop se koná v Biomedicínském centru pod vedením chirurga Václava Lišky. „Smyslem školy je nejen to, aby studenti získali nové zkušenosti, ale také to, aby si jednotlivé úkony vyzkoušeli a zjistili, zda se chtějí chirurgii v budoucnu věnovat,“ vysvětlil Liška s tím, že medici se na prasatech učí nejen různé výkony, ale také podání anestezie. „Je totiž nutné dát anestezii tak, aby byla adekvátní. Nesmí dojít k tomu, aby se zvíře během operace probouzelo,“ upozornil chirurg s tím, že na škole se rovněž klade velký důraz na etické zásady. „Tedy aby byl během experimentu použit co nejmenší počet zvířat a zvíře bylo maximálně využito,“ poznamenal Liška.

Prasata domácí jsou v experimentální medicíně využívaná proto, že mají anatomii a fyziologii blízkou člověku. Na prasatech medici udělají stovky výkonů.

Podle Lišky je pro další rozvoj Letní školy naprosto zásadní, že se podařilo získat mezinárodní AAALAC akreditaci pro práci se zvířaty. AAALAC (American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) je nezisková organizace, která podporuje humánní zacházení se zvířaty ve výzkumu. „Univerzita Karlova je teď díky výukové jednotce Letní školy teprve šestou univerzitou v Evropě s touto akreditací a v České republice je jedinou institucí, která ji získala,“ informoval chirurg.

Letní škola, která Je určena studentům medicíny od 3. ročníku výše a koná se od 4. do 15. července. „Všichni letošní frekventanti pochází ze států Evropské unie, především z Belgie. Celkem 6 studentů je z České republiky,“ doplnila mluvčí plzeňské Lékařské fakulty Barbora Černíková.