„Kam půjdeme," ptají se. Zároveň věří, že tam budou moci i nadále zůstat. Zdevastované byty totiž hodlá od majitele Pavla Berky koupit za 16,6 milionu korun město. Jako podmínku si stanovilo, že budou prázdné. O tom, kde převážně romské rodiny skončí, se vedou ve městě diskuze. Jedni tvrdí, že se v rámci Sokolova přesunou jinam. Jiní zase, že půjdou tam, odkud přišli. To je varianta, která se podle reakcí, zamlouvá i některým radním Sokolova. Zástupci neziskových organizací mluví o tom, že v nastávajících zimních měsících to bude katastrofa. V krajním případě či nouzi může dojít i k odebrání dětí. Avšak to, kde doopravdy rodiny skončí, neví nikdo. Ani samotní obyvatelé, kteří mají krátkodobé smlouvy, třeba i na měsíc, a o náhradním ubytování tak nemůže být řeč.

"Děti nedám. Kdo mi je bude chtít sebrat, toho zabiju," říká rezolutně jeden z nájemníků ze zmíněných činžovních domů. Další z obyvatel tvrdí, že s majitelem Pavlem Berkou mluvili a ten jim slíbil, že nic neprodá. "Byl tu v pondělí a říkal, že tu můžeme v klidu bydlet dalších 50 let. Ale kdo ví. Sledujeme, co se děje. Nejvíce nám vadí, že nám dopředu na rovinu nikdo nic neřekne," tvrdí další z obyvatel. V lokalitě se pohybuje i muž s oranžovou vestou a uklízí poházené odpadky. „Slyšel jsem, že ještě nic nepodepsali. Nevíte co bude," ptá se. Na místě dělá jakéhosi správce a říká, že ho zaměstnává město. Mám osm dětí a s manželkou se bojíme toho, co se má stát. Nevíme ani, jestli si máme něco shánět, či nikoli. Já řádně platím a nedělám bordel, tak zkusím požádat o městský byt," říká. Jednou z nejdéle zde žijících je Elena Gáborová. Je jí téměř sedmdesát let a v této lokalitě žije 13 let.

„Zažila jsem předchozí majitelku z Ostravy i pana Berku. Řádně platím a nikdy se mnou nebyly problémy, to se můžete zeptat i na městě. Jsme sami dva s manželem a musím říct, že bydlení zde bylo kdysi krásné. Měla jsem za domem pár záhonků, o které jsem se starala. Dnes to nejde. Stěhují se sem všelijací lidé a dělají bordel. Vyhazují z okna nábytek a dělají další nepořádek. Je mi z toho smutno. Mám v bytě i sklepě čisto, můžete se podívat. Manžel je po mozkové mrtvici, vůbec nevím, co s námi v případě prodeje bude. Jsou tady lidé, kteří neumějí bydlet, to je pravda. Já mezi ně rozhodně nepatřím a jsem na ně naštvaná. Přijdou, udělají bordel, a zase odejdou. Ty bych nejraději vyházela i já. Chci zůstat v Sokolově. Máme zde doktory i rodinu. Jsem nervózní z toho, že nevím, co bude. Nakoupila jsem dříví na zimu a pokud nás vyhodí, kdo mi to zaplatí. Všichni tady to potřebovali vědět dopředu, co bude," má strach Elena Gáborová.

Co bude s dětmi, ptají se jiní. „Děti jsou přihlášené do škol a školek v Sokolově. Jak to budeme dělat bez bydlení. Jinde je nevezmou. Volal jsem i do okolních měst, ale jakmile jsem řekl, že jsem z Nádražní ulice v Sokolově, slyšel jsem, je mi líto, vás nechceme. Všichni viděli reportáž v televizi. Dokonce i Vietnamec z Varů, který pronajímá ubytování. I mně Berka řekl, ať nemám strach a bydlím dál," říká další z oslovených.

V rozporu s tvrzením nájemníků jsou prohlášení zástupců města i majitele Pavla Berky. Ten dokonce, podle nájemníků, pronajal další byt. Deník se pokusil oslovit i ty takzvaně problémové. "Já tu nebydlím. Jsem tu jen na návštěvě," byla jejich nejčastější odpověď. Další se bavit odmítali zcela.

Vazby k Sokolovu má podle místních zhruba polovina obyvatel. Zbytek přišel z okolních měst, ale například i z Rokycan či Ostravy. Drtivá většina nájemníků je romské národnosti. Nikde jinde prý ubytování nesehnali, až tady.

Radní a velitel městské policie v jedné osobě Petr Kubis podotkl, že rozhodnutí zastupitelů velmi vítá. „Už jsme vyčerpali v podstatě všechny možnosti, jak v této lokalitě docílit pořádku. Většina lidí, kteří tam žijí, nemá žádné vazby na Sokolov a chybí jim základní návyky,“ podotkl Kubis. Jeho slova podpořil i místostarosta Ladislav Sedláček. Starostka Renata Oulehlová poznamenala, že odkoupení domů, kde dosud žili problémoví nájemníci, je asi jedinou možností, jak dát jednu z důležitých částí Sokolova do pořádku. Uvítala shodu všech zastupitelů budovy odkoupit. „Po realizaci tohoto obchodu se bude ve městě mnohem lépe žít,“ konstatovala starostka. Pro odkup byla také zastupitelka Tereza Zykánová. Jen požádala, aby se vzalo v potaz, že v domech bydlí několik rodin, které se snaží žít spořádaně a aby se s nimi nějak pracovalo. Radní Karel Jakobec konstatoval, že obavy o přesunu obyvatel domů do jiných částí města považuje za liché. „Se Sokolovem neměli nic společného, odejdou jinam,“ dodal. To samé si myslí i jeho kolega z radnice Ladislav Sedláček.

Někteří ze Sokolováků s krokem města souhlasí, jiní ho považují za populismus před blížícími se komunálními volbami v září. Zástupci okolních měst a obcí, kteří komunikují s neziskovými organizacemi, jsou ve střehu. Reagují shodně ve smyslu, jsme ochotni s vámi v čemkoliv spolupracovat, ale s tímto problémem ne. Nelze ho jen přesouvat jinam.

„Situace bude velmi zajímavá. V rodinách žijí malé děti. Docházíme do lokality dvakrát týdně. Víme, že tam žijí problémoví lidé, ale jsou tam i fungující jednotky rodin. Nyní budeme zjišťovat, jaké mají možnosti. Je to spousta práce. Okolní obce nechtějí vůbec slyšet o tom, že by někoho z nich ubytovaly. Chceme také jednat se Sokolovskou bytovou o těch několika málo rodinách, co fungují,“ říká za místní obecně prospěšnou společnost KOTEC Jana Kuráková.

Zároveň si uvědomuje, že to nebude nic jednoduchého. „Řada lidí nemá práci, nemá vzdělání, mají dluhy, a tudíž sehnat jim bydlení a práci není jednoduché. Jsou zde ale rodiny, které fungují a chtějí fungovat. Ano, víme i o těch, které fungovat nechtějí. S každým člověkem budeme řešit věc individuálně. Chceme předejít tomu, aby za pár týdnů či měsíců skončili v zimě na ulici,“ dodala.

K věci se vyjádřil i majitel nemovitostí Pavel Berka. „Na základě šířícího se zájmu okolo domů v sokolovské Nádražní ulici mohu uvést, že se mnou jedná o jejich koupi zhruba dva roky Sokolovská bytová, jmenovitě Erik Klimeš. Nakonec jsme spolu našli kompromis ohledně prodeje těchto budov. Já osobně již třetím rokem úspěšně podnikám v úplně jiném oboru, který je pro mě finančně zajímavější a časově méně náročný,“ říká Berka.

Jak zdůraznil, v žádném případě nehodlá kupovat žádné další nemovitosti a přesouvat nájemníky do jiné části Sokolova. „Myslím, že bezproblémoví a slušní nájemníci snadno získají nové bydlení pomocí různých organizací, popřípadě městský byt,“ dodal Berka.

Sokolov si od koupě slibuje, že jako vlastník domů bude moci zejména ovlivňovat například skladbu obyvatel těchto domů, způsoby užívání bytů v domech, množství sběrných nádob na komunální odpad, nebo, že domy opraví a případně je využije k jinému účelu než k bydlení. Okolní pozemky by chtělo revitalizovat a eliminovat znečišťování veřejného prostranství, odstranit existenci vyloučené lokality, zlepšit vzhled města a podobně. „Nabytí nemovitostí do svého vlastnictví tak městu umožní aktivně danou lokalitu rozvíjet ve prospěch svůj a svých občanů a nebýt jenom pouhým pozorovatelem úpadku této důležité části Sokolova, kterému se stávající vlastník nabízených nemovitostí zjevně nijak bránit nesnažil,“ shrnul názor vedení města mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

V minulosti, v jiných částech města, prodal Sokolov také zhruba 200 bytů firmě LB Soukenická podnikatele Alexandra Kendika. Ten jich část opravil, část nechal chátrat. Městu dělaly dlouhé roky ostudu. Poté se je zcela vybydlené snažilo koupit zpět. Odmítlo ale zaplatit 34 milionů korun. Za město před pár lety vyřešila problém Sokolovská uhelná. Byty koupila a započala s jejich rekonstrukcí. Další prodala zpět městu, které je nechalo zbourat a na jejich místě plánuje vybudovat parkoviště.