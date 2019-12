„Na čerta s Mikulášem se těším. Vím, že hodným dětem dává Mikuláš dárky a těm, co zlobily, nosí prý uhlí. Já jsem byl hodný, ale čerta se asi trochu bojím,“ říká sedmiletý Kubík Andrysík z Kraslic.

Jeho rodiče už mají mikulášskou návštěvu domluvenou z minulých let. Bývá to tak velice často, protože v listopadu a prosinci už není jednoduché mikulášskou družinu sehnat. Ceny se v Karlovarském kraji pohybují až do tisícikoruny.