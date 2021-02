Milíkov na pomoc od státu nečekal. Hasiči rozvezli roušky z obecních rezerv

/FOTO, VIDEO/ Roušky slíbené ze skladu státních rezerv pro uzavřené Chebsko a Sokolovsko míří z kraje do obcí s rozšířenou působností. Z těch pak poputují do obcí a odtud teprve k občanům. Jak dlouho to bude trvat, je otázkou. Například v Milíkově se proto rozhodli lidem rozdat roušky ze svých rezerv dopředu už v sobotu dopoledne. Rouškami, které následně dostanou od státu, doplní své zásoby.

Foto: Deník / Jana Bežáková

„Nevíme, kdy se k nám roušky dostanou, nechtěli jsme čekat,“ řekl starosta Milíkova Jan Benka. „Během pátečního dne jsme pro všechny naše občany připravili balíčky. Každý z nich dostane pět chirurgických roušek.“ Státní pomoc přitom počítá se zhruba s necelými třemi rouškami na osobu. „Ochrana občanů je pro nás důležitá, chtěli jsem reagovat rychle,“ uvedl starosta. V sobotu ráno, kdy profesionální hasiči teprve mířili s rouškami ze státních rezerv do obcí s rozšířenou působností, milíkovští dobrovolní hasiči už nastartovali automobily, vyfasovali seznamy trvale hlášených osob, naložili připravené balíčky a ve dvou partách vyrazili na cestu po Milíkově a přidružených obcích. „To už slíbené roušky dorazily?“ Zeptala se překvapená obyvatelka Mokřiny. Odpověď hasičů, že tyto roušky nejsou od státu, ale od obce, ji překvapila. „Opravdu. Tak to velice děkujeme.“ Uzavřené Chebsko a Sokolovsko. Poštovní zásilky chodí pozdě Přečíst článek › Radost z péče, kterou obec svým občanům věnuje, neskrýval ani Pavel Žoček. „Je to opravdu skvělé,“ uvedl, když přebíral roušky. „Podle toho, co jsem slyšel, se k lidem dostanou roušky mnohem déle, než jsme čekali. Je skvělé, že máme zastupitelstvo, které takto zareagovalo. Patří jim velké poděkování, že se o nás obec takto stará,“ podotkl. Milíkov rozdával roušky a respirátory už dříve. V jarní vlně dostali tuto ochranu úst senioři nad 65 let. Podruhé pak obec rozdala seniorům jednorázové ústenky a respirátory 1. února.