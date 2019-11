Taková byla její reakce po republikovém vítězství v líčení modelek na téma Arabská show. Sarah tak postupuje na mistrovství Evropy, které se příští rok koná ve slovenské metropoli Bratislavě.

Sarah ale přece jen připustila, že je práce kosmetičky při podobných soutěžích přece jen složitější a sama zažívá stres. Spolu s kosmetičkou se na akci připravuje a pomáhá hned několik lidí, kteří jsou neméně důležití.

„Hodně důležitá je modelka, kterou líčím. Musí být spolehlivá, krásná a musí to skvěle odprezentovat, což mi letos vyšlo. Náročné je i líčení. Musím si to stále zkoušet, sledovat trendy, inspirovat se například na sociálních sítích a potom do toho hlavně přidat kousek sebe. Nerada jen kopíruji,“ zdůrazňuje Sarah.

Zároveň dodává, že si tým musí vymyslet originální nejen styling, ale i modeling.

„Mně například šila kostým maminka jedné ze spolužaček Martina Kotounová, což je velmi šikovná paní. Pomáhá samozřejmě i škola a spolužačky, které mi fandí. Velkou oporou je mi na praxi i mistrová Jitka Čedíková, která mi pomáhá a prožívá to se mnou,“ konstatuje Sarah.

Odměnou je prý zážitek, když ve finále slyší své jméno.

„Je to skvělý pocit, chtělo se mi brečet. Zároveň máte radost, víte, že jste něco dokázali,“ popisuje kosmetička pocity při vyhlášení vítězů.

Vyhrávat chce nejen kvůli sobě, ale i proto, že nechce nikoho zklamat.

Zajímavé je, že Sarah líčení dlouho nic neříkalo. Jak sama tvrdí, do deváté třídy základní školy to šlo mimo ni. „V tomto oboru jsem se našla až na živnostenské škole. Začala jsem se o to zajímat vícei doma ve svém volném čase. Ve druhém ročníku byla přednáška, která mě zaujala. Jela jsem poté na soutěž. Jinak se většinou jezdí až o rok později. Prostě mě to chytlo. Líčím třeba i na svatby či plesy,“ říká studentka.

Když zjistila, že téma, které bude na mistrovství Evropy, je Sci-fi, měla obrovskou radost. „Úžasný! Je to hodně kreativní, dá se toho více vymyslet, jsem moc spokojená. U Arabské show jsme přece jen byly limitované některými prvky jejich kultury,“ upozorňuje Sarah. Už má i něco vymyšlené, ale detaily si nechá pro sebe. „Kostým mi ušije opět paní Martina a modelku mi bude dělat zase Viky, což je super,“ dodává Sarah.