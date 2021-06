/FOTO/ "Na ulici nejsem dobrovolně. Můj přítel je násilník, bije mě, záměrně mě vydírá, bere mi veškeré peníze a sám mi nedá nic. Sexuálně mě zneužívá. Mám malého syna Toníka a moc mě to celá situace trápí. Doteď jsem nevěděla, co bude dál, ale věřím, že se stal zázrak," líčí svůj život prostitutka Eva, které pomohly sociální pracovnice a žije nyní na utajené adrese v německém azylovém domě.

Je mnoho žen, které nezvládly dobu covidu a teď se živí prostitucí. Jsou mezi nimi například matky samoživitelky nebo oběti domácího násilí. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

"Musela jsem na svého přítele sehrát divadlo a přesvědčit ho, že jdu s Toníkem na procházku. Snažila jsem se na sobě nedat nic znát, byla jsem ale velmi nervózní. První část jsme zvládli. Odešli jsme i s mým synem z bytu. Opodál už na nás čekala sociální pracovnice a policie. Když jsme došli na místo, zjistila jsem, že nás přítel sledoval a došlo k potyčce mezi ním a policií. Schovával mi občanku a nechtěl ji vydat. Naštěstí se i přes to podařil přesun do našeho nového bydliště," popisuje Eva, která si přeje jen lepší život pro syna. Sice neví, co ji čeká a obává se, že ji bývalý přítel najde, ale je rozhodnutá skoncovat s minulostí. "Nemohu ani spát. Bojím se," líčí Eva.