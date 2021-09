Jenže muž pak údajně ještě ze střechy panelového domu přeskočil na vedlejší dům a opět vylezl na balkon ve čtvrtém patře. "Otevřenými balkonovými dveřmi měl vejít do bytu a ženu v pokoji poprosit o zavolání. Žena jeho prosbu vyslyšela a skutečně zavolala, ovšem bez jeho vědomí na linku 158. Policisté se na místo okamžitě vydali a po příjezdu muže schovaného v pokoji zadrželi. Následně ho převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům."

"Na začátku ledna letošního roku měl v dopoledních hodinách devětadvacetiletý muž z Chebu vstoupit do místního panelového domu. V obavách, že je někým pronásledován, se měl okamžitě nezajištěným poklopem dostat na střechu domu. Po chvíli měl přeskákat několik překážek a slézt na balkón ve čtvrtém patře. Následně měl začít ťukat na prosklené balkónové dveře a dožadovat se jejich otevření. Toho se ovšem nedočkal, tak měl vylézt zpět na střechu panelového domu," nyní informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Doslova jako "pavoučí muž" lezl po střechách domů v Chebu. Muž se prý bál, že je někým pronásledován a pak se utekl schovat do bytu.

