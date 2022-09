Houby jsou podle něho ve výborné kondici. „Rostou hlavně podubáci, hřiby, ale také začínají kozáci, protože lesy už jsou dobře promočené. Největší radost jsem měl z toho, že ty houby byly skoro všechny zdravé,“ usmívá se.

Těší se, až si v zimě otevře vlastnoručně zavařené houby, které s přáteli nasbírali. „Jsem vášnivý kuchař, i když se tím neživím. Baví mě experimentovat s jídlem. Vždy si s tím vyhraji. Mám rád, když své postupy mohu sdílet s přáteli na sociálních sítích. Už mám ve svém portfoliu i videa. Nyní se chystám na houbové recepty a právě i zavařeniny. Přátele to také baví, takže pro mě je ta radost poté dvojnásobná,“ uvádí.

Houbaření má však i rizika. „Houbařská sezóna se již rozjela a s tím souvisí i větší návštěvnost lesů, do kterých ve většině případů najíždějí návštěvníci osobními vozidly. Měli by dodržovat lesní zákon a parkovat pouze na vyhrazených místech,“ upozorňuje mluvčí policie Zuzana Churaňová s tím, že policisté také doporučují neparkovat na místech moc odlehlých. „Pachatelům trestných činů je známa skutečnost, že se od svého vozidla vzdálíte na delší dobu, během které se stačí do něho vloupat. Proto je třeba ve vozidle nenechávat žádné cenné věci, jako například odložená příruční zavazadla, kabelky, tašky, batohy, ale ani navigaci a další na oko cenné věci. Pachateli stačí ke krádeži vloupáním pouze pár minut a okradeného pak čeká spousta starostí a trápení,“ varuje.

Pokud se do lesa na houby nebo jiné lesní plodiny vydají houbaři pěšky, měli by zvážit své síly, aby byli schopni dojít i zpět domů. „S sebou by si měli určitě vzít svůj mobilní telefon, který je funkční a plně nabitý. Pokud se ztratí nebo se zraní, můžou si jím přivolat pomoc,“ pokračuje Churaňová.

Důležitá je i pořádná svačina. „Pokud jdou lidé na delší dobu, neměli by zapomenout do batůžku přibalit svačinu a pití. Jestliže trpí nějakou nemocí nebo alergií, měli by mít lidé u sebe potřebné léky. Důležité je i vhodné oblečení a obuv. A nikdy by se neměli vydávat do cizího terénu. Při cestě je pak potřeba si všímat větších objektů a značení, pokud člověk zabloudí, může to pomoct s orientací,“ vysvětluje.

V případě komplikací v lese je podle slov mluvčí policie důležité zachovat klid. „Když se člověk v lese ztratí, měl by zachovat klidnou hlavu a nezmatkovat. Vrátit se na místo, které je mu povědomé. Pokud si neví rady, jak z lesa ven, měl by použít mobilní telefon, ze kterého může zavolat rodině, ale také využít tísňových linek. Popsat, kde je, a z místa již neodcházet a vyčkat na pomoc,“ uzavírá Churaňová.