Silnější záchvěvy země zaznamenali lidé v sobotu dopoledne na Chebsku. Podle odborníků se hodnoty magnituda pohybovaly kolem hodnot 2,5 až 2,6. Přesné síly otřesů odborníci i nadále vyhodnocují. Nejsilnější projevy pozorovali lidé v oblasti kolem Lubů, kde je také ohnisko zemětřesení, v hloubce přibližně 10 kilometrů. Otřesy zneklidnily i zvířata.

Seismogram z německé měřící stanice ze sobotního dne ukazuje počet otřesů na Chebsku. | Foto: www.erdbeben-in-bayern.de

„Moje kočka je už od včera neklidná. Chtěla pořád chovat a tulila se ke mně," sdělila Ilona Lazúrová z Lubů. „Dnes dopoledne ke mně zase vyskočila a pořád se domáhala mojí pozornosti. Tak jsem jí vzala na klín a najednou to začalo. Cítila jsem záchvěv domu a následnou ránu a zvuk, jako když kolem projel tank, byl to zvláštní zvuk, jiný, než na který jsme tady v té oblasti zvyklí. Co mě překvapilo bylo, že se ty otřesy opakovaly téměř každých deset minut. Dokonce jsem si všimla, že máme v nově vyštukovaných zdech praskliny. Tak jen doufám, že to nebude ještě horší," poznamenala obyvatelka.