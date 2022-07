Před více než třiceti lety by ho přitom ani nenapadlo, že by v těchto místech mohl někdy stát. „Stojíme na státní hranici, přes kterou nebylo možné bez kontroly přejít tak, jako je tomu dnes,“ vysvětlil místostarosta. Několik metrů před státní hranicí na české straně stála tehdy nepropustná stěna z ostnatého drátu. „Byla podobná té z koncentračních táborů, vedla od Aše až do Bratislavy. U této stěny bylo zastřeleno mnoho lidí, když se pokoušeli přejít státní hranici do svobodné země,“ pokračoval.

Jiří Černý kvituje nejen samotnou myšlenku zhmotněné tolerance, ale i skutečnost, že je v příhraničí nyní podstatně bezpečněji. „Jsem moc rád, že nás teď nikdo nekontroluje a nemíří na nás samopalem. Jsem také moc rád, že v těchto místech stojí památník připomínající potřebu komunikace, tolerance a porozumění všech lidí na celém světě. Právě tyto schopnosti dnes mnoha lidem chybí,“ uzavřel.

Františkovy Lázně budou znít smíchem, festival humoru po roce opět v akci