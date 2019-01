Tachovsko – Ve výše položených místech jsou dobré podmínky pro milovníky zimních sportů. Na Tachovsku je v provozu sjezdovka na Přimdě, další možnosti jsou doslova za humny.

„V sobotu a v neděli budou v provozu oba vleky,“ hlásí provozovatelé s tím, že v sobotu je otevřeno od 10 do 17 hodin a pak do 21 večerní lyžování. V neděli pak od 10 do 17 hodin. Na sjezdovce leží do 20 cm přírodního sněhu.

Webkameru najdete zde:

Sjezdovka v okresním městě nadále uzavřená.

Další blízkou možností jsou pro lyžaře Mariánské Lázně, kde je otevřená jedna ze tří sjezdovek. Krakonoška má délku jeden kilometr dopravu lyžařů zajišťuje kabinková lanovka.

V sobotu dopoledne zde bylo přes 60 cm sněhu technického s přírodním. Denní provoz ve skiareálu Mariánky je od 9:00 do 16:00 hod. Ve středu, pátek a sobotu je možné i večerní lyžování od 18 do 21 hodin. V areálu je půjčovna lyžařské výbavy, servis a lyžařská školička.



Webkamery najdete zde:

Pro běžkaře z Tachovska je nejbližší možností vyrazit do bílé stopy nad Mariánské Lázně nebo na hřebeny Českého lesa v sousedním Bavorsku.



Běžkařské tratě nad Mariánskými Lázněmi jsou strojově udržované od Zádubu-Závišína až po Kladskou.



Středisko zimních sportů v Silberhütte na sobotu hlásí strojově udržované trasy v délce od 2 do 12 kilometrů. Na tratích do 50 centimetrů umělého a přírodního sněhu. Ve středisku je moderně vybavené převlékárna a půjčovna kompletního vybavení na běžky. V sobotu a v neděli zde funguje také biatlonová laserová střelnice.



Webkamery najdete zde:

Na Domažlicku je možné vyrazit do bílé stopy například v okolí Čerchova a Capartic.



Další možnost lyžování nabízí střediska na Šumavě. Skvělé sněhové podmínky umožňují provoz většiny areálů na Klatovsku, a to i v nižších oblastech. Kvantum nově připadaného sněhu umožnilo poprvé v této zimní sezoně otevření všech sjezdovek ve Ski&Bike Špičák.



Webkamery najdete zde:

Také v Krušných Horách se lyžuje. Ve Skiareálu Klínovec jsou velice dobré podmínky. Areál otevřen denně od 9 do 16 hodin. Pokud chcete vyrazit do bílé stopy, ideální podmínky jsou v okolí Božího Daru. Upravených nebo sjízdných je všech 13 tras vedoucích buď kolem Božího Daru nebo směřujících na další trasy do sousedního Německa. Vzhledem k množství sněhu je ale obtížné v místech parkovat. Boží Dar vyhlásil stav nouze.



Webkamery najdete zde: