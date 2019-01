Karlovarský kraj - Téměř pět měsíců příprav, chystání nástrah a umělých mušek. A pak přijde ten den, kdy rybáři konečně mohou stát u řeky a lovit. V závěru minulého týdne byl jejich svátek, protože 16. dubna začala pstruhová sezona. V tento den rybáři v Karlovarském kraji vyrazili k řece a užívali si. A nebylo jich málo.

Základna v Karlovarském kraji má kolem 25 000 členů, základní organizace Českého rybářského svazu (ČRS) v Karlových Varech má asi 1 400 rybářů. „Těšili jsme se moc. Navíc bylo nádherně, což není obvyklé a od rána jsem napočítal na břehu 25 rybářů," řekl včera Michal Blahůšek, předseda místní organizace ČRS Karlovy Vary a místopředseda územního svazu ČRS. Na pstruhy se vydal i on. A to na revíru Teplá, který zahrnuje území od mostu u železniční zastávky v Cihelnách až k jezu v Bečově nad Teplou. Rybáři mohou lovit ještě v revíru Teplá 1 a na Rolavě až k Nové Roli. Karlovarský pstruhový revír se rozkládá na 35 hektarech, celkem na 35 kilometrech. Rituál v den zahájení pstruhové sezony nemají rybáři žádný. Tedy kromě radosti, že znovu mohou vyrazit k řece. Přesto mají ryby štěstí. Ty první úlovky většinou končí zpět v řece. „Je to takové pravidlo. Já sám jsem jich už vrátil pět. Mají tak ještě šanci dorůst," vysvětlil Blahůšek. Pstruhová sezona končí 30. listopadu.