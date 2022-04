Připomínka osvobození pohraničí byla letos největší v Karlovarském kraji a pochvalovali si ji i samotní účastníci akce například z řad modelářů vojenské techniky.Zdroj: Deník/Kateřina ButakiDo Aše se svými modely dorazil i Ivan Krajča z Brna, který v armádě strávil dlouhých dvacet let. Láska k vojenské technice ho ale drží dosud. „Je to dědictví po mém otci, který byl letecký modelář. Já jsem na základní škole začínal s modely ze stavebnice Merkur a na průmyslovce pak stavěl své modely. To se mě drží až dodnes. Musím ale přiznat, že jsem se k tomu před časem po letech vrátil trochu více, protože technika pokročila a možnosti jsou větší,“ sděluje