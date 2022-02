„Nádraží je ve vlastnictví Správy železnic. Na jeho nevlídný stav a na to, že je třeba ho kompletně zrekonstruovat upozorňujeme zhruba šest let. Samotnou rekonstrukci považujeme za nutnost, protože nádraží vnímáme za vstupní bránu do Františkových Lázní a dnes i do lázeňského města zapsaného do prestižního seznamu UNESCO. Zdlouhavé bylo především převádění majetku z Českých drah na Správu železnic. Tyto záležitosti se dokonce dva roky řešily i soudně. Zkrátka jsme museli počkat, až nádraží bude převedené právě na Správu železnic. S ní jsme potom komunikovali o konkrétní rekonstrukci. Jedná se o kompletní opravu nádraží, a to jak vnitřní, tak i vnější části budovy, ale také i kompletního okolí,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.