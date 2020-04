Podle hledačů a jimi nalezených dokumentů letecká opravna mohla stát někde osm kilometrů jižně od Mariánských Lázní. To vychází na Chodovou Planou.

„Dostal jsem mail s dotazem, zda nevím, kde v Chodové Plané byly za války opravny letadel. V příloze byly zajímavé fotografie,“ uvádí bývalý potápěč a současný tachovský hledač z Klubu hledačů HP Tachov František Soukup a dodává, že dotaz přišel od kolegy z Plzně a na starém leteckém snímkování z padesátých let minulého století ještě budovy na loukách u Chodové Plané ještě jsou.

„Tento mail mne vrátil ve vzpomínkách o půl století zpátky, do roku 1968. Tehdy jsme se potápěli v zatopeném lomu bývalé cihelny východně od Chodové Plané,“ dále uvádí Soukup s tím, že tehdy tam už žádné budovy nestály, ale po zemi se válelo množství různých hliníkových podložek. „V lomu mělo být utopené americké auto - Jeep. Na kraji malé zátoky byla hloubka necelých šest metrů. Na dně při viditelnosti čtvrt metru jsem nahmatal něco zaobleného. Srdce zaplesalo, že jsem to auto našel. Ale byla to jen velká plechová cívka na kabel.“

Pak se potápěči přesunuli k nedaleké další vodní ploše, rybníčku u bývalého kravína. „Voda v rybníčku vypadala nevábně a tak jsem tam vlezl sám. U hráze byla hloubka asi dva metry. Viditelnost ve vodě - nulová. Na dně jsem nahmatal zavřenou bednu. Kamarádi mi hodili provaz a bednu jsme vytáhli. Po otevření pod vrstvami dřevité vlny byly letecké bouchací nýty,“ vzpomíná tachovský hledač. Nýty si vzal domů. „Na zahradě po opékání špekáčků je syn házel do ohně, kde pěkně bouchaly. Později v této činnosti pokračovali i v noci,“ dodává úsměvně.

Na dně rybníčku byla silná vrstva bahna. Přesto se podařilo najít kus letadla. „Vytáhli jsme už jen přídavnou nádrž k nějakému německému letadlu.“

Podle potápěče bylo v rybníčku možná mnoho jiných zajímavých věcí, ale do té špinavé vody se nikomu nechtělo. „Domnívám se, že pokud se měla za války v Chodové Plané opravovat letadla, tak to bylo na těchto ukázaných dvou místech. Po letech jsem se chtěl na rybníček podívat. Vrata u bývalého kravína byla ale zamčená a celý objekt byl oplocen.“