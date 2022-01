Prvním bodem navrhovaného programu čtvrtečního jednání zastupitelů bude projednání situace, vzniklé zveřejněním záznamu na sociálních sítích. Druhým je odvolání starosty a místostarosty.

Ledovou vodu okusí na vlastní kůži každou neděli před obědem, podívejte se

"Zveřejnění záznamu na sociálních sítích bylo jen jakousi rozbuškou. Vedení města dlouhodobě odsouvá zásadní problémy, rychlost rozhodování je pramalá a jeho činnost hodnotíme jako pasivní. Začalo to rozpory v koalici, odvoláním člena rady a nahrazení jiným. Zásadní ale je, že vedení města nemá pevně v rukou rozpočet. Je zde řada zásadních problémů jako nedostatek bytů, pět let se bez úspěchu řeší domy na náměstí, máme havarijní stav školního bazénu, slibované zázemí fotbalistů, utržený svah na stráni, za dav roky začne město splácet úvěr a tak dále. V rozpočtu došlo k řadě změn, které nechápeme. Pokud tedy k odvolání dojde, nic tím nekončí, naopak. Je třeba rychle jednat a řešit problémy," řekl jeden ze zastupitelů Otakar Mika.

Na vrchu Háj se nemusí prohánět jen lyžaři, kraj podpoří studii cykloparku

Svůj názor přidal i další zastupitel Jan Kuzebauch. "Vše je vyvrcholením dlouhodobého a nekoncepčního řízení města. Úzké vedení je frustrováno, protože se jim vše hroutí pod rukama. To je však pouze ovocem jejich přístupu. Směřování města nemá jasnou koncepci, věci jsou prosazovány na základě ad hoc koaliček. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel, alespoň na chvíli. Jeden měsíc prosazujeme bourání domů na náměstí, další měsíc je zachraňujeme, a pak zase obráceně. Jeden měsíc je priorita dostavba školy, pak zázemí fotbalistům a další měsíc kluziště. Nic však není dotaženo do konce. To, jak vypadalo celé zastupitelstvo je krásnou ilustrací "systematičnosti", s jakou jsou podklady pro zastupitelé předkládány. Myslím, že vedení města by mělo přijmout odpovědnost a situaci řešit. Zde ovšem pouhá omluva nemůže stačit. Buďte alespoň jednou chlapi," popsal Jan Kuzebauch.

"V tuhle chvíli bych návrhy k odvolání vedení města nechtěl komentovat. Neznám důvody, které k tomu zastupitele vedly a vyslechnu si je na zasedání. Poté se k nim vyjádřím," řekl starosta Roman Kotilínek.