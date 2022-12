Řeč je o žákyni Střední školy živnostenské Sokolov Natálii Bangové. Tím to ale pro mladou kosmetičku nekončí. Z vítězství má radost, nezapomněla poděkovat své modelce a hned poté se začala připravovat na další soutěž.

"Mezinárodní mistrovství České republiky s názvem Kouzlo krásy se konalo v Sušici. Naše žákyně Natálie Bangová se umístila na prvním místě v soutěžní kategorii make-up. Tato kategorie byla nejvíce obsazená. Soutěžících bylo celkem 13. Tématem byla vesmírná extravagance a modelku musela Natálie nalíčit do 60 minut. Modelka či model nastupuje na startoviště se zcela odlíčeným obličejem, na kterém může mít piercing či. Nikoliv však permanentní make-up," přiblížila atmosféru soutěže učitelka odborného výcviku Jitka Čedíková, která spolu s kolegyní Martinou Přindišovou, vede Natálii při praktickém výcviku ve škole.

„Na tuto soutěž jsem se připravovala na odborném výcviku už začátkem října. Ukázala jsem učitelkám líčení, se kterým by chtěla soutěžit a ony mi dopomohly už jen s maličkostmi k tomu, abych se umístila. Nakonec z toho bylo první místo,“ říká Natálie. Když Natálie spolu s učitelkami popisuje, co je při soutěži dovoleno či jaké techniky či pomůcky se používají, připadá si laik jako v kostymérně některé z filmových produkcí. Soutěžící naznačila jaký je očekávaný efekt čili co se vlastně hodnotí.

"Základ make-up, čistota a stínování očí, linky, úprava obočí a řas, kontura rtů rtěnky a kontrast barev, náročnost, zpracování tématu a výsledný efekt," vyjmenovává Natálie Bangová věci, na které se porota soustředí.

"Jsme rády, že máme stále tak nadané žákyně, jako v předchozích letech. Děkujeme modelce Nelle Menczerové ze třetího ročníku. A těšíme se na další soutěže," dodaly Jitka Čedíková s Martinou Přindišovou.

