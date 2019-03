S těmi pravidelně přicházejí lidské hyeny, které sází na důvěřivost starší generace. Přitom scénář je vždy stejný, ať jde o vrácení přeplatku za plyn nebo vodu či o řeči o vnoučeti v nesnázích. Kriminalisté proto znovu a znovu zvedají varovně prst a nabádají, aby senioři nedůvěřovali cizím lidem.

„Senioři by v žádném případě neměli vpouštět cizí osoby do svého bytu,“ řekla policejní mluvčí Věra Hnátková. „Když se jim totiž nepodaří vylákat z nich peníze přímo, znají mnoho jiných způsobů, jak je okrást. Proto by neměli nikomu ukazovat, kde mají uložené úspory. Během chvilkové nepozornosti je mohou nezvaní návštěvníci odcizit.“

Mnoho chyb dělají dříve narozené ročníky už tím, že bezmyšlenkovitě otevřou dveře na zazvonění. Přitom proti nezvaným návštěvám pomůže panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek. „Tyto bezpečnostní prvky umožní prohlédnout si osobu za dveřmi a vyvarovat se tak nebezpečí vniknutí cizí osoby,“ uvedla mluvčí.

Jednou z notoricky známých historek je odečet plynu nebo vody. Senioři by měli mít na paměti, že každý opravář nebo pracovník by měl mít řádné označení. „Pokud ho člověk za dveřmi nemá, neměli by v žádném případě otevírat dveře, ale nejprve si telefonicky na dané instituci ověřit, jestli má pracovník danou službu vykonávat. V případě jakýchkoli pochybností je lepší nabízenou službu odmítnout,“ řekla Věra Hnátková.

Další fintou je levný nákup, zprostředkování levnějších služeb nebo podomní nabídky výher v loterii. I tady jde ve většině případů o podvod. Další věc, na kterou se podvodníci spoléhají, je ochota seniorů pomáhat. Většina ze starší generace k tomu totiž byla vychovávána. V tomto případě platí, všeho s mírou. „Určitě by neměli důvěřovat každému, kdo je požádá o pomoc,“ varovala Věra Hnátková. „Podvodníci využívají důvěry a zranitelnosti seniorů a vymýšlí si různé záminky. Mohou požádat o peníze pro své hladovějící děti nebo o finanční hotovost na opravu právě rozbitého motorového vozidla.“ Důchodci se bohužel stávají také oběťmi nátlaku, a to mnohdy i ze strany rodinných příslušníků. I tady platí to, že by nátlaku neměli podlehnout a nechat se přemluvit například k poskytnutí půjčky nebo převedení nemovitosti.

I přes všechna varování se ročně stanou v kraji desítky případů, kdy se senior stane obětí podvodu. Své o tom vědí důchodci z Březové nebo z Mariánských Lázní. Podvodník se do jejich bytu dostal pod záminkou nabídky lepších cen energií. V okamžiku, kdy připravovali sklenici vody, prohledal jim byt a okradl je. O tom, jak jsou senioři důvěřiví, se přesvědčila i Jana z Chebu. „Před nějakou dobou jsem před lékárnou viděla sedět babičku s receptem,“ začala své vyprávění mladá maminka. „Pochopila jsem, že v lékárně její lék nemají a ona musí zdolat desítky schodů z budovy a pak ještě delší cestu do lékárny druhé. Čekala na sanitku a bylo vidět, že každý krok jí dělá problém. Nabídla jsem jí, že jí tam skočím. S úsměvem mi dala recept a dva tisíce, prý drobné nemá. Vůbec ji nenapadlo, že bych se teď mohla sebrat a zmizet. Což jsem ale opravdu v úmyslu neměla a vrátila jsem se s léky i penězi. Nabízela jsem jí, že jí tam nechám alespoň občanku. Prý mi věří.“