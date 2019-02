Cheb – Uhádli byste, v jakém českém městě se nachází nejstarší známý dendrochronologický datovaný krov? Pokud jste tipovali Cheb, máte pravdu.

Model dalšího chebského krovu je ve výrobě | Foto: Deník / Simeonová Václava

Konkrétně je to krov nad presbytářem františkánského kláštera a letos oslaví 700 let. U této příležitosti připravila chebská radnice společně s Nadačním fondem Historický Cheb řadu akcí.

„Od května do září se bude konat výstava Krov presbytáře – původní a současná podoba krovu presbytáře bude prezentována odbornými přednáškami a komentovanými prohlídkami,“ uvedla Simona Liptáková, mluvčí chebského úřadu.

Jak pracovali staří mistři, budou moct zájemci vidět na vlastní oči. „Chystáme také velký sedmidenní workshop na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde budeme stavět nový altán pro šance chebského hradu. Budeme ho stavět tradičními nástroji, tradičními technikami a celé to bude komentovat stavební technik,“ potvrdila Marcela Brabačová z Nadačního fondu Historický Cheb. „Budeme zvát i školy, pro které jsme připravili pracovní listy.“ Workshop se bude konat ve dnech od 2. do 7. září a uskuteční se v rámci zahájení Dnů evropského dědictví.

Nadační fond chystá také výstavu modelů krovů historických staveb. V kostele františkánského kláštera bude od května do září vystavena kolekce 12 dřevěných modelů krovů v měřítku 1 : 20, zhotovených katedrou stavební historie a památkové péče Technische Universität München.

V říjnu se pak v Chebu bude konat Mezinárodní konference a setkání odborníků na historické krovy – za účasti členů celoněmecké pracovní skupiny Arbeitskreis Dachwerke, zástupců Spolkového památkového úřadu Vídeň a dalších hostů, se zaměřením na možnosti prezentace historických krovů různým cílovým skupinám.

Na to, že chebské domy v historickém centru města ukrývají takový poklad, se přišlo náhodou. Když se začalo mluvit o tom, zda by bylo možné do vysokých půd chebských měšťanských domů stavět byty, zadala radnice stavebněhistorický průzkum. Před odborníky se při procházení jednotlivými domy nečekaně otevřela cesta do minulosti. To, co Cheb pod střechami domů má, je skutečný unikát, který se zachoval ve velmi dobrém stavu. Takový soubor krovů není ani v Praze nebo třeba v Krumlově.

Chebské krovy tvoří nejvýznamnější soubor těchto jedinečných historických dřevěných konstrukcí na našem území. Jednotlivé konstrukce navíc v sobě nesou komplexní informace o typech a variantách krovů v řádu stovek let, a to v jednom prostoru – v městských domech na chebském náměstí a těsném okolí. To vše bychom dnes ale nemohli obdivovat, nebýt souhry několika šťastných okolností. Jednou z nich je bohatství místních kupců, kteří od 14. století staví velké domy, jejichž přestavby již nejsou v dalších stoletích nutné. Stavěli navíc z kvalitního dřeva, s vynikajícími tesaři. Střechy také pokrývali pálenou krytinou, která brání šíření devastujících požárů. Vše završily minimální snahy krovy vyměňovat nebo upravovat v průběhu poválečné asanace i později.