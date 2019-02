Františkovy Lázně – Pět měsíců zbývá do začátku čtvrtého ročníku Mezinárodního festivalu kresleného humoru, který se opět v červenci uskuteční ve Františkových Lázních. Organizátoři ale nezahálejí, a tak je už nyní jasné, co bude návštěvníky čekat.

Festival humoru ve Františkových Lázních | Foto: DENÍK/Václava Simeonová

Loni se na festivalu sešlo sedm stovek vtipů od 186 autorů z 38 zemí světa. „S napětím očekáváme, jaká bude účast letos, kdo si odveze cenu festivalu, Zlatého Tapíra. Podle dosavadního zájmu odhadujeme, že bude minimálně stejná,“ uvedl výtvarník Mirek Vostrý z Klubu kreslířů a humoristů. Právě tento spolek, který sdružuje kreslíře a humoristy, akci i tentokrát pořádá společně s městem Františkovy Lázně.

Festival se letos bude konat v termínu od 8. do 13. července a po celou dobu budou moct zájemci navštívit výstavu stovek vtipů pod širým nebem v prostranství Národní třídy a kolonády. „Výstava bude opět soutěžní. Vtipy bude hodnotit šestičlenná mezinárodní porota, ve které usedne i Ivo Šmoldas. Vybrat si nejlepší vtip budou moci i návštěvníci festivalu,“ podotkl Mirek Vostrý.

Vedle hlavní výstavy chystají pořadatelé také nesoutěžní výstavu Jiřího Slívy a Vladimíra Jiránka.

Festival opět završí poslední dva dny plné zábavného doprovodného programu, letos to bude pátek 12. července a sobota 13. července. Návštěvníci se mohou těšit na Beatles Revival a skupinu Inflagranti s Václavem Noidem Bártou. V sobotu od 18 hodin dojde na hlavním pódiu k vyhlášení vítězných vtipů jak od poroty, tak z hlasování návštěvníků. Vylosovaný hlasující návštěvník bude rovněž oceněn zajímavou výhrou. Dále bude vyhlášena cena Českého rozhlasu KV a také síň slávy, do které bude vybrán autor, který je či byl pro kreslený humor velkým přínosem.

„Letošní novinkou bude zábava nazvaná Bumper Ball. Jde o sportovní atrakci, ve které se lidi různě kutálejí, naráží do sebe a dělají skopičiny. Do koulí můžou děti od čtyř let až po dospělé vážící přibližně 130 kilogramů,“ podotkl Vostrý.

Návštěvníci budou mít také letos možnost setkat se se všemi autory. Kousek od pódia bude VIP stan kreslířů, odkud si mohou návštěvníci odnést podpis svého oblíbeného autora, kresbu do památníků, ale i svou karikaturu.

Součástí Klubu kreslířů a humoristů je také magazín humoru a satiry TAPÍR. Z tohoto důvodu se hlavní cena festivalu jmenuje Zlatý Tapír.