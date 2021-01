Němci zřídili od středy 27. ledna další centrum na korona testy. Je přímo na hranicích v německém Klingenthalu u Kraslic.

Němci zřídili další testovací centrum v Klingethalu | Foto: Deník / Roman Cichocki

Centrum funguje v pracovní dny od 6 do 16 hodin, v pondělí pak otevírají už v pět ráno. Němci také zvažují možnost otevřít na pár hodin v neděli, ale to je zatím v jednání. Tento přechod využívají hojně pendleři mířící do Saska. Testy se zde musí platit.