“Je to určitě velký posun, který zlepší dostupnost diagnostiky pro pacienty v našem kraji, i komfort, protože odpadne dojíždění na vzdálená pracoviště,” říká Aleš Novák, vedoucí lékař iktového centra neurologického oddělení nemocnice Sokolov. Podobné problémy se totiž týkají velkého počtu lidí a zdaleka nejde jen o známé hlasité chrápání. “Je to obecně podceňovaný problém. Řada lidí si neuvědomuje, že chrápání může být signálem poměrně závažných zdravotních problémů. A riziko následků není vůbec malé,” konstatuje lékař. Lidé by se proto měli soustředit i na další průvodní jevy možného onemocnění.

“Pokud se budíte unavení, s bolestmi hlavy, suchem v ústech, nebo máte přes den problém se soustředit a cítíte nadměrnou únavu, nebo máte pocit, že se nedokážete soustředit, tak to může souviset se syndromem spánkové apnoe. A to znamená, že vedle chrápání a zástav dechu je u vás i větší riziko kardiovaskulárních nemocí, mozkových příhod, obezity, či kratší délka života,” upozorňuje doktor Novák.

Příčiny takových obtíží ale není možné zjistit při běžném ambulantním vyšetření a je nutná specializovaná diagnostika. Ta ale dosud v Karlovarském kraji chyběla.

“V tuto chvíli provádíme vyšetření vždy od pondělí do čtvrtku a pacient se může na úvodní vyšetření do ambulance objednat i bez doporučení odborného lékaře,” vysvětluje doktor Novák s tím, že na počátku očekávají v Sokolově větší nával, ale do budoucnosti by měla být kapacita čtyř až pěti pacientů týdně pro potřeby kraje dostačující.

Pobyt ve spánkové laboratoři přitom není pro pacienta nijak zatěžující. “Samotné vyšetření je prováděno během jedné noční hospitalizace pomocí moderního elektronického systému, který umí průběh spánku následně i vyhodnotit. Získaná data pak slouží lékařům k další diagnostice. Při ní zjistíme, zdali vaše problémy nevychází právě ze spánkové apnoe a poté pacienta kontaktujeme za účelem dohodnutí dalšího postupu,” dodává Aleš Novák s tím, že pro pacienty je k dispozici i každý pracovní den od 7:00 do 8:00 a dále od 14:00 do 15:00 hodin telefonní linka 604 280 502, na které se lze objednat na konzultaci a případné vyšetření.