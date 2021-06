Kdo bude dělat nepořádek, musí počítat s tím, že za to může být potrestán. Padly dokonce už první pokuty. Venkovní údržba zase prosí ostatní, aby město udržovali čisté.

"Naše město je upravené, má sice své šrámy, ale věřte, že každá návštěva je mile překvapena tím, jak to u nás vypadá. Ráno i v poledne naklizeno, udržovaná zeleň, nové prvky. Nám to možná kvůli každodenní přítomnosti nepřijde a bereme to jako automatické, ale vězte, že není. Je za tím spousta práce a nápadů. O to více mne mrzí, když vidím pohozené pytle s odpadky vedle prázdných kontejnerů. Obsah pytlů poté snadno roznese vítr. Když někteří mladíci projdou kolem koše, které jsou po Rotavě snad každých 50 metrů, a za pět vteřin nakopnou vypitou plechovku energetického nápoje do ráno posekaného trávníku," říká starosta Rotavy Michal Červenka.

Vrcholem byla podle něj příhoda z dětského hřiště, kde se řešilo vykázání dětí za to, že na hřišti dělaly nepořádek. "Maminka poté přiběhla a vulgárně se ohrazovala, že za úklid je tam snad někdo placený. V tomto případě by spíše než děti, zasloužila políček maminka," myslí si starosta.

Jak je uvedeno výše, za znečišťování veřejného prostranství padlo již několik pokut. Na dětském hřišti byl zaveden zvýšený dohled a mládež je v případě podezření na požití alkoholu testována. Výsledek je pak následně předán odpovědným institucím.

"Nikdo nechce zavádět taková opatření, ale pokud si někdo neumí vážit práce druhých, nebude brán na stížnosti na takzvanou zbytečnou buzeraci zřetel. Vám ostatním moc děkuji za přístup a často i pomoc s tím, jak pěkně vypadá naše okolí," dodal Červenka.