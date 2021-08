Lidé se s policisty a také preventisty mohou setkat ve vodáckých kempech či rekreačních střediscích. Jde o součást celorepublikové akce Bezpečně u vody. „Od začátku července jsme společně navštívili několik lokalit, kde jsme vodákům či rekreantům předávali letáčky s radami a připomínali zásady bezpečí při pobytu u vody,“ říká policejní mluvčí Eva Valtová s tím, že upozorňovali i na zabezpečení osobních věcí v době, kdy opouštějí své stany či karavany. „Cennosti v nich ponechané by mohly být lákadlem pro zloděje,“ dodala.

Zatím poslední podobná akce se konala minulý týden v autokempu Dřenice na jesenické přehradě.

Policisté se zaměřili také na kontrolu požívání alkoholických nápojů. Alkohol totiž zvyšuje nejen bezpečnostní, ale také zdravotní riziko při pobytu u vody. „Veškeré provedené kontroly byly bez závad, což nás velmi těší,“ říká mluvčí Valtová.

Vodáci však o nulové toleranci alkoholu příliš slyšet nechtějí a ani ji nedodržují. „Jsme parta mladých, o čaji samozřejmě nejsme. Zastavujeme skoro v každém kempu a dáváme si pivo. Prostě to k tomu patří,“ říká například Igor W. ze Sokolova. Dodal, že ačkoli s přáteli sedají do lodi po požití alkolohu, vždy se snaží odhadnout míru, aby nedošlo k nehodě či neštěstí. Zároveň připouští, že s policejní kontrolou na řece se zatím nesetkal ani on, ani jeho přátelé. „Přijde mi absurdní, že se stále mluví o kontrolách, ale třeba na Vltavě jsou tzv. plovoucí bary – lodě, které jezdí proti proudu a prodávají drinky,“ doplňuje sokolovský vodák.

Policie chystá i další podobné kontroly a preventivní akce, na nichž rozdává i nealkoholické pivo. Letošní kampaň Bezpečně u vody je totiž propojena s projektem Řídím, piju nealko, na němž policie spolupracuje s Českým svazem pivovarů a sladoven. Během akce je vždy připraven i program pro děti.

Desatero pro bezpečný pobyt u vody

Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

Neplav daleko od břehu. Máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

Důvěřuj vodním záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.