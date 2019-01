Abertamy, Krušné hory - Kolem netopýrů se vine závoj tajemna. V povědomí lidí jsou coby zvířata s vyceněným chrupem, která se motají lidem do vlasů. Jedno je ale jasné všem, v zimě spí. A ke klidnému spánku potřebují hlavně klid, stabilní teplotu a žádné vyrušování.

Na Karlovarsku proběhlo sčítání spících netopýrů ve štole Kryštof v dole Mauritius na Hřebečné u Abertam. Mohou jich tam být až čtyři stovky. A hned několik druhů.

Štola Kryštof je jednou z nejstarších štol dolu Mauritius. Její ražba počala pravděpodobně již v šestnáctém století. Jelikož si zachovala svou původní podobu, slibuje právě netopýrům velmi dobré podmínky pro jejich přezimování. „Stabilní vlhkost a teplota kolem šesti stupňů Celsia celoročně, to je asi to, co tato zvířátka láká k nám do štoly," říká Jan Albrecht, místopředseda Spolku přátel dolu sv. Mauritius. Na prohlídkové trase štoly Kryštof, měřící 300 metrů, se při posledním sčítání nacházelo 36 kousků. „Každá pořádná štola skrývá několik základních druhů netopýra. Ani v té na Hřebečné tomu není jinak, napočítali jsme šest druhů netopýra velkého, vodního, řasnatého, ušatého, vousatého a Brandtova. Poslední dva jsou typičtí pro Krušné hory," uvedl Přemysl Tájek ze správy CHKO Slavkovský les, který se sčítáním těchto malých savců zabývá. Podle něj je důležité se i při onom sčítání chovat velmi obezřetně. „Většina druhů netopýra váží pět až deset gramů a ne všichni visí od stropu, jak známe z přírodopisných filmů. Mohou se skrývat ve štěrbinách. Sčítání tedy vyžaduje určitý cvik. Je potřeba mít dobrou čelovku a dalekohled, a přesto se někteří pár centimetrů velcí netopýři špatně hledají. Navíc musíme být potichu a nesvítit na ně dlouho, probuzení, byť i na pár minut, jim může sebrat potřebnou energii, se kterou by třeba vydrželi i týden. Konec zimní hibernace tato zvířata čeká pravděpodobně v dubnu, záleží na počasí, ale v okamžiku, kdy ožije také jejich potrava hmyz, netopýři se probudí."

Zimoviště v dole Mauritius je kromě necelých čtyř desítek netopýrů ve veřejnosti zpřístupněné štole Kryštof také místem zimního odpočinku dalších až čtyř stovek zvířat v ostatních deseti kilometrech tras dolu. Není ovšem výjimkou, že netopýři hledají na zimu útočiště v obydlích lidí.

Pokud byste doma nějaké malé spící zvířátko našli, třeba ve sklepě, nebuďte jej a ani nevyrušujte. Ale můžete netopýra opatrně vyfotit a fotografii poslat na e-mailovou adresu premysl.tajek@nature.cz. Přemysl Tájek vám pomůže určit, o jaký druh netopýra se jedná. A také vzkazuje, že mít netopýra na zahrádce, kde loví hmyz, je velice praktické, není důvod se těchto zvířat bát.