Karlovarský kraj - Kostely, chrámy a modlitebny se otevřely také v Karlovarském kraji. Nachystané byly nejen prohlídky objektů.

PŘI NOCI KOSTELŮ mohli zájemci zavítat i do nejstaršího pravoslavného chrámu v Čechách, do františkolázeňského chrámu svaté kněžny Olgy. | Foto: Foto: Deník/ Václava Simeonová

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Tak pořadatelé charakterizují Noc kostelů. A právě kostely, chrámy a modlitebny se v pátek večer otevřely také v Karlovarském kraji.

Zájemci mohli zavítat například do nejstaršího pravoslavného chrámu v Čechách. Ten se překvapivě nenachází ani v Praze, ani Karlových Varech, ale ve Františkových Lázních. Jde o chrám svaté kněžny Olgy, který byl původně postaven pro lázeňské hosty z tradičně pravoslavných zemí.

„Noc kostelů je podle mého názoru velmi smysluplná akce. Lidé při ní mají příležitost podívat se do chrámů bez toho, že budou nějak označováni, a nejsou stresováni, že by se chovali nevhodným způsobem nebo se zeptali na něco nevhodného," uvedl otec Metoděj. Jak podotkl, akce je podle něj bezbariérová. „Počítá se totiž s tím, že budou hosté překračovat bariéry."

Návštěva chrámu v lidech zanechá stopu. „Je pravdou, že je po Noci kostelů zvýšený zájem o setkání s knězem," potvrdil otec Metoděj. „Přichází víc dotazů mailem i telefonicky. Řada lidí se do chrámu vrací každoročně." Podle jeho slov by se ale nemělo zapomínat na to, že akce nemá jen kulturní rozměr.

„Snažíme se, aby v sobě Noc kostelů nesla i prvek modlitby," doplnil.

Program Noci kostelů byl pestrý. Například v chebském kostele svatého Václava bylo nachystáno sedmero tváří modlitby, v chebském františkánu se zase četly hororové příběhy, v karlovarském kostele Nanebevstoupení Páně byla připravená prohlídka hodin na věži kostela a například v chodovském kostele svatého Vavřince si příchozí užili noční komentovanou prohlídku.

Akce Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu, ze kterého se dostala přes Rakousko také do České republiky, kde se koná od roku 2009.

U nás je Noc kostelů velmi oblíbená, například v roce 2011 se akce zúčastnilo 939 kostelů, letos se v České republice otevřelo přibližně 1500 míst.