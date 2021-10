"Jezdím tudy denně do práce, a když zmizely semafory, bylo to příjemné zjištění. Ve špičce zde člověk stihl prostát dvě, někdy i tři červené na semaforu - a intervaly tu byly opravdu dlouhé," oddychl si řidič Pavel Holan z Kraslic.

Novou křižovatku ocení nejen řidiči osobních automobilů, ale zejména šoféři nákladních aut, kteří jezdí do nedaleké sklárny. Ti měli v zimě problémy rozjet se na křižovatce umístěné v kopci a museli jet do až Kraslic, kde se otáčeli a poté vraceli zpět. Součástí prací bylo i zajištění skalního svahu nad silnicí, aby uvolněné kameny neohrožovaly projíždějící vozy.

Stavaři tam totiž budovali nejen nový most přes řeku Svatavu, ale i zcela novou křižovatku. Přeložila se také část silnice z Oloví, která bude plynule napojena na hlavní silnici vedoucí do Kraslic a Rotavy. Slavnostní předání se uskutečnilo tento čtvrtek. Stavba byla zahájena v červenci 2019, celkové náklady se vyšplhaly na 138 milionů korun. Kraji pomohla 40milionová dotace z EU, zbytek hradil ze svého rozpočtu.

Přes dva roky museli řidiči jedoucí po mezinárodní silnici z Německa přes Kraslice do Karlových Varů či Sokolova stát ve frontách na semaforech v Anenském údolí.

