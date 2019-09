Obrovský nedostatek parkovacích míst trápí řadu let obyvatele Nové Role. V současnosti se jim začíná blýskat na lepší časy, neboť se vedení města rozhodlo koupit rozlehlý pozemek, kde chce postavit nové parkoviště. „Situace je tady opravdu velmi špatná. Vozidel stále přibývá, lidé už nemají jen jedno auto v rodině, ale většinou dvě a někdy i tři, a tak je jasné, že se sem nemůžeme vejít,“ postěžoval si starší obyvatel Nové Role, který si nepřál být jmenován.

Starostka města Jitka Pokorná uvedla, že město kupuje pozemky od Českých drah a plánuje tam postavit parkoviště střežené kamerovým systémem, napojeným na policejní služebnu. „Cena pozemků je necelých jeden a půl milionu korun a již máme kupní smlouvu. Zatím ale nedokážeme říci, kolik parkovacích míst postavíme, a nevíme ani, kolik to bude stát. Budeme totiž muset dodržovat různá ochranná pásma, zjistit, kudy vedou inženýrské sítě, a tak dále,“ vysvětluje starostka města.

Jakmile ale budou pozemky převedeny do majetku města, začne se s projektovou dokumentací. Ta by mohla být dokončena ještě letos. Mezitím se bude vedení města rozhlížet po možnostech dotací. „Rádi bychom se dostali do projektu Restart, kde by na takovéto projekty měly být peníze. Je ale otázka, zda splníme podmínky a dotační peníze budeme moci vyčerpat,“ uvádí Pokorná. Pokud by město v Restartu neuspělo, muselo by hledat jinou možnost, jak si s financováním parkoviště poradit. I s tím už ale mají zkušenosti, neboť nedávno neuspěli na Ministerstvu pro místní rozvoj se žádostí o dotaci na přesun autobusových zastávek blíže k vlakovému nádraží a následnou revitalizaci území.

„Přepracovali jsme projekt a obrátili jsme se na Místní akční skupinu Krušné hory západ, kde snad budeme mít více štěstí. Máme podánu žádost a nyní již soutěžíme dodavatele této stavby. Předpokládáme, že vše bude vyřešeno do konce roku a realizace začne, jakmile to počasí v roce 2020 dovolí,“ doplňuje starostka s tím, že tato akce přijde na 12 milionů korun.