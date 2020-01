Stavba nové lávky přes chebské nádraží je zatím v nedohlednu. Městu Cheb se zatím nepřihlásil dostatek vhodných firem, které by lávku postavily. Město tak upravilo parametry zakázky, aby výstavba mohla začít. Lidé ze čtvrti Švédský vrch, kterou lávka v minulosti spojovala s centrem Chebu, jsou zoufalí. Domů chodí po jiné, delší náhradní cestě.

„Doufám, že se lávku podaří postavit. Chodila jsem po ní tolik let, a ačkoliv se město snažilo a vybudovalo nový přechod i u viaduktů náhradní cesty ke Švédskému vrchu a opravilo i tamní cestu, těším se, že se lávku povede postavit. Mnoha lidem odtud usnadňovala pohyb mezi městem a domovem,“ sdělila obyvatelka Jana ze Švédského vrchu.

Město všechny obyvatele Švédského vrchu chápe. Ale na firmy je krátké. Do výběrového řízení, které vypsalo město už dvakrát, se přihlásila pouze jedna firma a ta chtěla za stavbu lávky téměř dvojnásobek korun.

„V prvním kole výběrového řízení na zhotovitele se přihlásil pouze jeden zájemce, který požadoval za stavbu několik milionů navíc. S tím město nesouhlasilo. Do druhého kola výběrového řízení už se nepřihlásil nikdo. Proto jsme vyhlásili už třetí výběrové řízení, do kterého se mohou firmy hlásit až do začátku února,“ sdělil chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Kvůli průtahům se získáním firmy, která by lávku postavila, muselo město Cheb požádat o prodloužení čerpání dotace až do roku 2021. Dotace na lávku činí přes 86 milionů korun.

„Pro nové výběrové řízení jsme trochu změnili podmínky. Například cena za lávku nesmí přesáhnout 100 milionů korun bez daně, celkem se tak jedná o 121 milionů korun. K tomu všemu jsme zmírnili kvalifikační předpoklady. Chceme, aby se nám přihlásilo co nejvíce firem,“ poznamenal Miroslav Plevný.

Do staré lávky, která přes nádraží vedla několik desítek let, zatékalo a ocelová konstrukce začala korodovat. Nová lávka bude podle projektu bezbariérová a vznikne na stejném místě, jako byla ta původní. Budou ji moci využívat nejen chodci, ale i cyklisté.

„Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch prodloužena přibližně o 100 metrů, a je tak volně napojena na současnou místní síť cest. Bude se jednat o lávku částečně zavěšenou. Celková délka přemostění bude 396 metrů, výška mostu nad terénem 10,4 metru,“ informoval tiskový mluvčí města Tomáš Ivanič. K ceně za výstavbu lávky ve výši zmíněných 121 milionů s daní bude muset město připočítat i náklady za výluky, které vyjdou na zhruba 40 milionů korun.