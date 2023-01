Jeden z objektů je domovem seniorů. Tam by zajišťovali i další služby starším lidem a popřípadě také rychlou první pomoc v případě nouze.

"Jde o tříletý projekt, kde by drtivou většinu nákladů ve výši 15 milionů korun zaplatila městu dotace z operačního programu Zaměstnanost. Podíl města za tři roky by byl zhruba 1,4 milionu korun. Devět nových asistentů prevence, respektive domovníků, by mělo zajišťovat pořádek a služby, popřípadě první pomoc ve dvou městských objektech. Věžový dům na Michalu, kde žije přes osmdesát rodin je jedním z nich. Druhým pak dům seniorů v ulici Jiřího z Poděbrad," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

V prvním případě se postarají především o pořádek, bezpečnost a správu městského majetku. Preventisté budou v působit jako ostraha s různými službami navíc. Projdou i školením první pomoci a vybaveni by mohli být například přenosnými defibrilátory. Město bude muset zařídit stavební úpravy v domech, kde budou působit.

V obou objektech měli v minulosti, zejména v zimě, problémy s bezdomovci, kteří se stahovali do sklepních prostor. Pokud se projekt osvědčí v praxi, bude v něm Sokolov pokračovat. Devět nových adeptů na domovníka vzejde z výběrového řízení.

